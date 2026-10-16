Глава Минтруда заявил о росте МРОТ до 28,9 тыс. руб. в 2027 году
Котяков: МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 28 935 руб. с 1 января 2027 года, сообщил министр труда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Мера вступит в силу после законодательного утверждения.
МРОТ в России служит нижним пределом месячной зарплаты до вычета НДФЛ при полной отработке нормы рабочего времени и влияет на расчет больничных и пособий по беременности и родам в случае отсутствия или низкого заработка за расчетный период. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 руб. К 2030 году, согласно поручению президента Владимира Путина, показатель должен вырасти до 35 тыс. руб.