Глава Минтруда заявил о росте МРОТ до 28,9 тыс. руб. в 2027 году

МРОТ в России служит нижним пределом месячной зарплаты до вычета НДФЛ при полной отработке нормы рабочего времени и влияет на расчет больничных и пособий по беременности и родам в случае отсутствия или низкого заработка за расчетный период. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 руб. К 2030 году, согласно поручению президента Владимира Путина, показатель должен вырасти до 35 тыс. руб.