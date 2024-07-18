Орбан опубликовал письмо Евросовету по итогам своей «мирной миссии»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем докладе главе Евросовета Шарлю Мишелю заявил, что Европе необходимо возобновить прямые дипломатические контакты с Россией. По его словам, кандидат в президенты США Дональд Трамп может выступить посредником в установлении мира. Виктор Орбан также предупредил, что интенсивность конфликта «в ближайшем будущем радикально возрастет».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Виктор Орбан заявил, что Украина и Россия не стремятся выступать с инициативами по прекращению огня или переговорам, а для урегулирования нужно внешнее вмешательство. «В ходе моих переговоров с Дональдом Трампом я пришел к выводу, что внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в его кампании. Поэтому мы не можем ожидать от него никаких мирных инициатив до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет»,— говорится в письме господина Орбана.

Важным региональным игроком является Турция, считает венгерский премьер. На развитие событий на Украине также могут повлиять ЕС, США и Китай. Виктор Орбан подчеркнул, что Евросоюзу необходимо начать переговоры с Китаем о проведении следующей мирной конференции по Украине. Он считает, что ЕС и США лишились признания Глобального Юга из-за позиции по Украине.

В начале июля Виктор Орбан в рамках «мирной миссии» совершил визит в Киев, Москву, Пекин и в Вашингтон. По итогам поездок он выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в части решения российско-украинского конфликта. Однако члены Европарламента и представители Еврокомиссии отмечают, что у венгерского премьера нет мандата ни на какие «мирные миссии».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «В ЕС не хотят танцевать венгерку».