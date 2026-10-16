Глава ФБР потребовал извинений за ложные сообщения о визите в Россию
Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател написал в соцсети Х, что телеканал MS Now обязан принести извинения за дезинформацию относительно его визита в Россию. 14 октября MS Now сообщил, что господин Пател прибыл в России «для проведения встречи».
«Это был элементарный провал проверки фактов… Если телеканал не может подтвердить, где я находился, прежде чем выпустить материал в эфир, как публика может доверять его репортажам о ежедневной работе наших агентов и офицеров?» — написал Кэш Пател.
Летом агентство Reuters и издание Politico также сообщали о планах Кэша Пателя посетить Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможный визит главы ФБР в Москву. Он сказал, что такие события почти никогда не анонсируются.