Что происходит после ввода войск России на Украину. День 876-й

За ночь силы Минобороны уничтожили в Крыму 33 беспилотника и 10 безэкипажных катеров. Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. ФСБ задержало жителя Великого Новгорода, собиравшего информацию о войсковых частях и военном предприятии. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:08. Президент Сербии Вучич высказался за скорейшее прекращение огня на Украине — интервью газете Handelsblatt.

12:06. Присутствие военных кораблей стран НАТО в Черном море представляет угрозу для России, учитывая вовлеченность альянса в украинский конфликт, РФ будет принимать меры для обеспечения своей безопасности — пресс-секретарь президента РФ Песков.

11:58. Штабная структура НАТО по координации поставок оружия Киеву приступит к работе в Германии в сентябре — генсек альянса Столтенберг.

11:57. ВСУ атаковали с помощью дрона село Отрадное Белгородского района, в результате три человека получили ранения, сгорел автомобиль — губернатор Белгородской области Гладков.

10:47. Польша направит Украине очередной пакет военной помощи на сумму €100 млн — министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

10:43. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен осудила визит венгерского премьера Орбана в Москву — AFP.

10:37. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: вложения в безопасность Украины служат лучшей инвестицией в обеспечение безопасности стран Евросоюза.

10:14. Жительницу Ижевска задержали по делу о государственной измене, по данным ФСБ, она установила контакт с украинскими спецслужбами и собирала по их указанию информации об объектах ОПК — УФСБ России по региону.

10:09. Венгрия готова предоставить «любое место» на своей территории для переговоров представителей России и Украины по урегулированию кризиса — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».

Фотогалерея Основные события СВО за июль 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Несколько ключевых объектов электроэнергетики в Запорожской области оказались повреждены при обстреле ВСУ, это привело к перебоям со светом в шести районах региона, сообщили местные власти. В Токмакском муниципальном округе критическая ситуация, там обесточены 65 населенных пунктов, рассказали в Минэнерго Запорожской области РФ 17 июля Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников / купить фото С 23 июля ограничивается въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона 17 июля Фото: Reuters / Vyacheslav Gladkov via Telegram 17 июля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» Фото: Reuters Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине — с €8 млрд до €4 млрд, сообщило Reuters 17 июля

На фото: Министр обороны ФРГ Борис Писториус Фото: Liesa Johannssen / Reuters Украинцы с 17 июля обязаны будут брать с собой военный билет при выходе на улицу, — сообщают местные СМИ, в частности издание «Страна» Фото: Gleb Garanich / Reuters 16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото 16 июля Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине, заявил выбранный им кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. По словам республиканца, это поможет избежать риска эскалации и ядерной войны Фото: Reuters / Callaghan O'hare 16 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о серьезных повреждениях на Корневском заводе низковольтной аппаратуры, полученных в результате атаки ВСУ и последующего пожара Фото: Телеграм-канал врио губернатора Курской области 14 июля глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель сообщил, что с 24 февраля 2022 года сотрудники организации посетили порядка 3,1 тыс. военнопленных как с российской, так и с украинской стороны Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести размещенные на границе с Украиной дополнительные войска в места постоянной дислокации. В ходе совещания по обеспечению военной безопасности на южном операционном направлении, состоявшегося 13 июля, он заявил, что напряженность на границе с Украиной была ликвидирована Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Украинский глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил об обстреле 12 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории региона утром 11 июля Фото: Телеграм канал Ивана Федорова 11 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны выделят Киеву пакет военной помощи в размере $367 млн Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP На саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил о выделении дополнительных €300 млн Украине на закупку боеприпасов для истребителей F-16 Фото: Vadim Ghirda / AP 10 июля испанское издание El Pais сообщило, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры между РФ и Украиной начнутся до конца года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главам ЕС по итогам посещения Киева, Москвы и Пекина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Выступая на саммите НАТО 9 июля, куда был приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский, президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине более $1 млрд от союзников на поддержку ПВО Фото: SAMUEL CORUM / AFP 9 июля пять регионов РФ подверглись воздушным атакам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили почти 40 БПЛА. В Белгородской области за сутки погибли 4 человека, 20 получили ранения. В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области Граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщил индийский NDTV 9 июля со ссылкой на источники. По данным телеканала, этот вопрос был поднят в ходе переговоров премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактом попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля и обвинила украинские власти в том, что они используют трагедию в пропагандистских целях. Ранее Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, заявив, что ВС РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры и военного потенциала Украины Фото: Evgeniy Maloletka / AP Киев и Варшава договорились обсудить возможность перехвата ракет и дронов, запущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины. Соответствующее положение предусмотрено в соглашении о десятилетнем сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которое 8 июля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа) Фото: Reuters / Kuba Stezycki 8 июля в Киеве произошла серия взрывов, заявил мэр Виталий Кличко. Сообщалось о работе систем ПВО, падение обломков было зафиксировано в семи районах города. В офисе Генпрокуратуры Украины заявили о 27 погибших и более 90 пострадавших. В тот же день, 8 июля, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, добавив, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. По данным ведомства, это были украинские ракеты ПВО Фото: Reuters / Stringer Рекордное время — более суток — звучала воздушная тревога в Харьковской области. Она была объявлена 7 июля в 14:27 по местному времени (совпадает с московским) и закончилась 9 июля в 03:15, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images 7 июля в Одессе новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет помощи: королевство дополнительно поставит около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы Фото: Leah Jones / Ministry of Defence / AP 7 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью был атакован склад с «взрывоопасными объектами». По словам губернатора Александра Гусева, проживающих рядом с местом ЧП граждан эвакуируют в пункты временного размещения. Ранее глава региона сообщал о «детонации» на складе после атаки ВСУ Фото: @gusev_36 Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (справа) и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (в центре) сообщили, что 6 июля совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля анонсировал разработку новой морской стратегии Украины. Согласно ей, «российский флот в этой акватории никогда не будет доминировать». Скоро стратегию утвердит СНБО, документ находится на финальной стадии разработки Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил корректировку ядерной доктрины «через какое-то время» По его словам, необходимость в этом высветила ситуация на Украине, сейчас ядерное сдерживание работает не в полной мере, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 6 июля Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Сумская региональная военная администрация сообщила, что в ночь на 6 июля в области было зафиксировано 22 взрыва. По данным Минэнерго страны, в регионе из-за повреждения энергообъекта оказались обесточены свыше 100 тыс. абонентов. В «Укрэнерго» заявили, что в Сумах без света остались жители города, а также некоторых поселков в Харьковской области Фото: Министерство энергетики Украины Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, заявил Владимир Путин 5 июля после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (на фото слева). Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, добавил президент Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск 5 июля, заявил глава республики Денис Пушилин Фото: @pushilindenis Над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями в ночь на 5 июля были сбиты 50 беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО перехватили дроны в небе над городом Приморско-Ахтарск. Пять человек пострадали, в больнице скончалась шестилетняя девочка. Ростовский губернатор Василий Голубев заявлял, что в результате падения обломков на левому берегу реки Дон в Ростове и в Азовском районе произошли «ландшафтные пожары» Фото: @russiakuban На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины, заявил Генштаб ВС Белоруссии 5 июля. 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о стягивании украинских войск и техники к границе с Белоруссией беспокоят и Москву Фото: Gleb Garanich / Reuters 4 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Киевской области были отражены сразу несколько атак БПЛА Фото: Reuters / Gleb Garanich 4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня в одностороннем порядке, так как не доверяет украинским властям. По словам президента, Киев должен согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ. Также Владимир Путин заявил, что завершение конфликта через посредников маловероятно, поскольку важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото ВС РФ взяли под контроль район Новый города Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ 3 июля. Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал отступление ВСУ из этого района, сообщив, что удерживать микрорайон «было нецелесообразно» Фото: Reuters В результате ракетного удара 3 июля в городе Днепр погибли восемь человек, более 15 пострадали. 4 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак объявил в городе день траура Фото: Dnipropetrovs’k Regional Military Administration / AFP Первые американские истребители F-16 будут переданы Киеву уже в июле текущего года, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко 3 июля Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску

На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки Фото: @kravchenko_glava_nvrsk Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось» Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины Фото: Министерство обороны РФ В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением Фото: U.S. Army США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля Фото: Reuters / Leah Millis В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных Фото: Минюстр Украины 1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 47 Несколько ключевых объектов электроэнергетики в Запорожской области оказались повреждены при обстреле ВСУ, это привело к перебоям со светом в шести районах региона, сообщили местные власти. В Токмакском муниципальном округе критическая ситуация, там обесточены 65 населенных пунктов, рассказали в Минэнерго Запорожской области РФ 17 июля Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников / купить фото С 23 июля ограничивается въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона 17 июля Фото: Reuters / Vyacheslav Gladkov via Telegram 17 июля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» Фото: Reuters Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине — с €8 млрд до €4 млрд, сообщило Reuters 17 июля

На фото: Министр обороны ФРГ Борис Писториус Фото: Liesa Johannssen / Reuters Украинцы с 17 июля обязаны будут брать с собой военный билет при выходе на улицу, — сообщают местные СМИ, в частности издание «Страна» Фото: Gleb Garanich / Reuters 16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото 16 июля Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине, заявил выбранный им кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. По словам республиканца, это поможет избежать риска эскалации и ядерной войны Фото: Reuters / Callaghan O'hare 16 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о серьезных повреждениях на Корневском заводе низковольтной аппаратуры, полученных в результате атаки ВСУ и последующего пожара Фото: Телеграм-канал врио губернатора Курской области 14 июля глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель сообщил, что с 24 февраля 2022 года сотрудники организации посетили порядка 3,1 тыс. военнопленных как с российской, так и с украинской стороны Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести размещенные на границе с Украиной дополнительные войска в места постоянной дислокации. В ходе совещания по обеспечению военной безопасности на южном операционном направлении, состоявшегося 13 июля, он заявил, что напряженность на границе с Украиной была ликвидирована Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Украинский глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил об обстреле 12 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории региона утром 11 июля Фото: Телеграм канал Ивана Федорова 11 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны выделят Киеву пакет военной помощи в размере $367 млн Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP На саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил о выделении дополнительных €300 млн Украине на закупку боеприпасов для истребителей F-16 Фото: Vadim Ghirda / AP 10 июля испанское издание El Pais сообщило, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры между РФ и Украиной начнутся до конца года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главам ЕС по итогам посещения Киева, Москвы и Пекина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Выступая на саммите НАТО 9 июля, куда был приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский, президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине более $1 млрд от союзников на поддержку ПВО Фото: SAMUEL CORUM / AFP 9 июля пять регионов РФ подверглись воздушным атакам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили почти 40 БПЛА. В Белгородской области за сутки погибли 4 человека, 20 получили ранения. В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области Граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщил индийский NDTV 9 июля со ссылкой на источники. По данным телеканала, этот вопрос был поднят в ходе переговоров премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактом попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля и обвинила украинские власти в том, что они используют трагедию в пропагандистских целях. Ранее Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, заявив, что ВС РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры и военного потенциала Украины Фото: Evgeniy Maloletka / AP Киев и Варшава договорились обсудить возможность перехвата ракет и дронов, запущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины. Соответствующее положение предусмотрено в соглашении о десятилетнем сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которое 8 июля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа) Фото: Reuters / Kuba Stezycki 8 июля в Киеве произошла серия взрывов, заявил мэр Виталий Кличко. Сообщалось о работе систем ПВО, падение обломков было зафиксировано в семи районах города. В офисе Генпрокуратуры Украины заявили о 27 погибших и более 90 пострадавших. В тот же день, 8 июля, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, добавив, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. По данным ведомства, это были украинские ракеты ПВО Фото: Reuters / Stringer Рекордное время — более суток — звучала воздушная тревога в Харьковской области. Она была объявлена 7 июля в 14:27 по местному времени (совпадает с московским) и закончилась 9 июля в 03:15, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images 7 июля в Одессе новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет помощи: королевство дополнительно поставит около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы Фото: Leah Jones / Ministry of Defence / AP 7 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью был атакован склад с «взрывоопасными объектами». По словам губернатора Александра Гусева, проживающих рядом с местом ЧП граждан эвакуируют в пункты временного размещения. Ранее глава региона сообщал о «детонации» на складе после атаки ВСУ Фото: @gusev_36 Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (справа) и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (в центре) сообщили, что 6 июля совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля анонсировал разработку новой морской стратегии Украины. Согласно ей, «российский флот в этой акватории никогда не будет доминировать». Скоро стратегию утвердит СНБО, документ находится на финальной стадии разработки Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил корректировку ядерной доктрины «через какое-то время» По его словам, необходимость в этом высветила ситуация на Украине, сейчас ядерное сдерживание работает не в полной мере, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 6 июля Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Сумская региональная военная администрация сообщила, что в ночь на 6 июля в области было зафиксировано 22 взрыва. По данным Минэнерго страны, в регионе из-за повреждения энергообъекта оказались обесточены свыше 100 тыс. абонентов. В «Укрэнерго» заявили, что в Сумах без света остались жители города, а также некоторых поселков в Харьковской области Фото: Министерство энергетики Украины Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, заявил Владимир Путин 5 июля после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (на фото слева). Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, добавил президент Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск 5 июля, заявил глава республики Денис Пушилин Фото: @pushilindenis Над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями в ночь на 5 июля были сбиты 50 беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО перехватили дроны в небе над городом Приморско-Ахтарск. Пять человек пострадали, в больнице скончалась шестилетняя девочка. Ростовский губернатор Василий Голубев заявлял, что в результате падения обломков на левому берегу реки Дон в Ростове и в Азовском районе произошли «ландшафтные пожары» Фото: @russiakuban На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины, заявил Генштаб ВС Белоруссии 5 июля. 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о стягивании украинских войск и техники к границе с Белоруссией беспокоят и Москву Фото: Gleb Garanich / Reuters 4 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Киевской области были отражены сразу несколько атак БПЛА Фото: Reuters / Gleb Garanich 4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня в одностороннем порядке, так как не доверяет украинским властям. По словам президента, Киев должен согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ. Также Владимир Путин заявил, что завершение конфликта через посредников маловероятно, поскольку важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото ВС РФ взяли под контроль район Новый города Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ 3 июля. Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал отступление ВСУ из этого района, сообщив, что удерживать микрорайон «было нецелесообразно» Фото: Reuters В результате ракетного удара 3 июля в городе Днепр погибли восемь человек, более 15 пострадали. 4 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак объявил в городе день траура Фото: Dnipropetrovs’k Regional Military Administration / AFP Первые американские истребители F-16 будут переданы Киеву уже в июле текущего года, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко 3 июля Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску

На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки Фото: @kravchenko_glava_nvrsk Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось» Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины Фото: Министерство обороны РФ В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением Фото: U.S. Army США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля Фото: Reuters / Leah Millis В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных Фото: Минюстр Украины 1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Смотреть

9:24. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания назначит еврокомиссара по обороне — Reuters.

8:43. УФСБ по Новгородской области задержало жителя Великого Новгорода, который по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал информацию о войсковых частях и военно-промышленном предприятии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

8:40. Самолет военно-транспортной авиации ВКС России, на борту которого находились освобожденные из украинского плена российские военнослужащие, прибыл в Москву. Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся накануне, 17 июля, по формуле «95 на 95».

8:34. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области, ночью в регионе звучали взрывы — глава областной администрации Иван Федоров.

8:30. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Крымом — Минобороны РФ.

8:29. Десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, уничтожены за ночь — Минобороны РФ.

8:26. В Донецке задержана гражданка России, планировавшая поджечь здание Петровского районного суда, она была подготовлена одним из украинских националистических формирований — УФСБ по ДНР.

8:20. Силы ПВО уничтожила два БПЛА самолетного типа над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет — губернатор региона Богомаз.

8:14. В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта — дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ранее сегодня губернатор Развожаев сообщил об отражении атаки надводного беспилотника.