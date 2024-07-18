Что происходит после ввода войск России на Украину. День 876-й
Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 18 июля
За ночь силы Минобороны уничтожили в Крыму 33 беспилотника и 10 безэкипажных катеров. Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. ФСБ задержало жителя Великого Новгорода, собиравшего информацию о войсковых частях и военном предприятии. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».
12:08. Президент Сербии Вучич высказался за скорейшее прекращение огня на Украине — интервью газете Handelsblatt.
12:06. Присутствие военных кораблей стран НАТО в Черном море представляет угрозу для России, учитывая вовлеченность альянса в украинский конфликт, РФ будет принимать меры для обеспечения своей безопасности — пресс-секретарь президента РФ Песков.
11:58. Штабная структура НАТО по координации поставок оружия Киеву приступит к работе в Германии в сентябре — генсек альянса Столтенберг.
11:57. ВСУ атаковали с помощью дрона село Отрадное Белгородского района, в результате три человека получили ранения, сгорел автомобиль — губернатор Белгородской области Гладков.
10:47. Польша направит Украине очередной пакет военной помощи на сумму €100 млн — министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
10:43. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен осудила визит венгерского премьера Орбана в Москву — AFP.
10:37. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: вложения в безопасность Украины служат лучшей инвестицией в обеспечение безопасности стран Евросоюза.
10:14. Жительницу Ижевска задержали по делу о государственной измене, по данным ФСБ, она установила контакт с украинскими спецслужбами и собирала по их указанию информации об объектах ОПК — УФСБ России по региону.
10:09. Венгрия готова предоставить «любое место» на своей территории для переговоров представителей России и Украины по урегулированию кризиса — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».
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Основные события СВО за июль 2024 года
9:24. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания назначит еврокомиссара по обороне — Reuters.
8:43. УФСБ по Новгородской области задержало жителя Великого Новгорода, который по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал информацию о войсковых частях и военно-промышленном предприятии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
8:40. Самолет военно-транспортной авиации ВКС России, на борту которого находились освобожденные из украинского плена российские военнослужащие, прибыл в Москву. Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся накануне, 17 июля, по формуле «95 на 95».
8:34. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области, ночью в регионе звучали взрывы — глава областной администрации Иван Федоров.
8:30. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Крымом — Минобороны РФ.
8:29. Десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, уничтожены за ночь — Минобороны РФ.
8:26. В Донецке задержана гражданка России, планировавшая поджечь здание Петровского районного суда, она была подготовлена одним из украинских националистических формирований — УФСБ по ДНР.
8:20. Силы ПВО уничтожила два БПЛА самолетного типа над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет — губернатор региона Богомаз.
8:14. В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта — дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ранее сегодня губернатор Развожаев сообщил об отражении атаки надводного беспилотника.