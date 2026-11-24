Президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская, соглашаясь с тем, что возможность пользоваться гарантией действительно упростит импортерам жизнь, отмечает, что она небесплатна и нагрузка отразится на конечной стоимости импорта для потребителя (обслуживание обходится в 3–5% годовых.— “Ъ”). Директор ПЭК: SILK WAY (входит в холдинг логистического оператора ПЭК) Сергей Денисов говорит, что новация снизит потребность бизнеса в привлечении заемных средств и повысит эффективность управления ликвидностью, однако условие о минимум шестимесячном сроке действия гарантии со дня внесения платежа (как и по общим правилам получения такого вида обеспечения) может привести к дополнительным расходам на ее обслуживание, ведь сама отсрочка по внесению обеспечительного платежа ограничена 20-м числом месяца, следующего за днем импорта.