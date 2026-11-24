Не аванс, так гарантия
Поправки к СПОТ одобрены Госдумой
Порядок уплаты импортерами НДС и акциза при ввозе товаров из стран ЕАЭС будет изменен — Госдума приняла поправки, позволяющие делать это не авансом, а на следующий месяц после поставки. Для этого участникам внешней торговли потребуется банковская гарантия. Она позволит не отвлекать средства из оборотного капитала на предварительную уплату налогов, но, как и любая гарантия, несколько увеличит издержки бизнеса.
Госдума 24 ноября приняла в третьем чтении закон о правке бюджетного законодательства, которым среди прочего корректируется работа системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). В частности, импортеры получают возможность заменить авансовый обеспечительный платеж по НДС и акцизу при ввозе груза банковской гарантией и вносить налоги позже — до 20-го числа месяца, следующего за моментом ввоза.
СПОТ была запущена 1 июня 2026 года для борьбы с уходом импортеров от уплаты обязательных таможенных платежей при ввозе товаров в РФ автомобильным транспортом с остальной территории ЕАЭС. Суть механизма — в обязанности импортеров заблаговременно передавать ФНС документ о предстоящей поставке и за два дня до нее внести на счет службы обеспечение уплаты «импортных» НДС и акциза. 23 ноября глава ФНС Даниил Егоров доложил Владимиру Путину о результатах новации: налоговые поступления от работы СПОТ к настоящему моменту составили 41 млрд руб. Кроме того, по словам руководителя налоговой службы, удалось добиться легализации товаропотока из стран ЕАЭС — в том числе из-за СПОТ с июня 2026 года он вырос на 18%.
Предпринимательскому сообществу адаптация к новым правилам далась нелегко.
Одна из причин — необходимость изымать для оплаты аванса средства из оборота. Принятая сейчас поправка стала компромиссом между интересами бюджета и бизнеса. Она устанавливает, что за получением гарантии в обеспечении платежа импортер сможет обращаться в банки, уполномоченные брать на себя такие обязательства и сейчас. После того как банк передаст гарантию в ФНС, импортер получит необходимый для предъявления таможенникам QR-код для ввоза груза. Если платеж в срок не будет внесен импортером, ФНС потребует этого от банка-гаранта.
В Минфине “Ъ” сообщили, что изменения обусловлены пожеланиями бизнеса и уже наработанным опытом применения СПОТ. «Введение инструмента банковской гарантии, запрос на который неоднократно высказывался представителями предпринимательского сообщества, повышает гибкость обеспечительных мер, применяемых при оформлении документа о предстоящей поставке»,— сказали в ведомстве.
Впрочем, появления гарантийного механизма импортерам предстоит ждать еще примерно полгода — норма о нем вступит в силу спустя 180 дней после официального опубликования закона. В Минфине поясняют необходимость такой отсрочки (а также отложенного вступления еще ряда норм) «необходимостью соответствующей донастройки ведомственного регулирования и информационных систем, а также обеспечения плавного вхождения всех участников соответствующих правоотношений».
По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, поправки «полностью отвечают интересам предпринимательства» — на внедрении инструмента банковских гарантий в СПОТ настаивали практически все крупные деловые объединения.
Президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская, соглашаясь с тем, что возможность пользоваться гарантией действительно упростит импортерам жизнь, отмечает, что она небесплатна и нагрузка отразится на конечной стоимости импорта для потребителя (обслуживание обходится в 3–5% годовых.— “Ъ”). Директор ПЭК: SILK WAY (входит в холдинг логистического оператора ПЭК) Сергей Денисов говорит, что новация снизит потребность бизнеса в привлечении заемных средств и повысит эффективность управления ликвидностью, однако условие о минимум шестимесячном сроке действия гарантии со дня внесения платежа (как и по общим правилам получения такого вида обеспечения) может привести к дополнительным расходам на ее обслуживание, ведь сама отсрочка по внесению обеспечительного платежа ограничена 20-м числом месяца, следующего за днем импорта.