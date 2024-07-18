ФСБ задержала жителя Великого Новгорода по подозрению в госизмене

УФСБ по Новгородской области сообщило о задержании жителя Великого Новгорода, который по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины собирал информацию о войсковых частях и военно-промышленном предприятии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ; до пожизненного лишения свободы).

Как сообщила ФСБ, ранее мужчина работал на одном из местных предприятий военно-промышленного комплекса. По версии следствия, он «инициативно установил контакт» с представителем ГУР Минобороны Украины и согласился выполнять задания в интересах украинской стороны. В частности, он сообщил сотруднику украинской военной разведки данные о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции.

«Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения»,— рассказал официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов. Кроме того, по информации следствия, задержанный передал украинской разведке данные о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях.

«РИА Новости» опубликовало кадры задержания мужчины. «По просьбе людей сделал фотографию отделения полиции и скинул данные "2ГИС" о нахождении воинской части»,— говорит он на видео. После мужчину спрашивают, сделал ли он это добровольно. «Да. Теперь осознаю и раскаиваюсь»,— сказал он.

Милена Костерева