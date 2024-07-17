Что происходило после ввода войск России на Украину. День 875-й

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95». Еврокомиссия утвердила выделение Киеву нового транша бюджетной помощи на сумму €4,2 млрд. Британец Патрик Тернер назначен высоким представителем генсека НАТО на Украине. Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации открыт в Белгороде. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:03. Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко, обвинявшегося в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения, к трем годам тюрьмы и аналогичному сроку нахождения под надзором — «РИА Новости» со ссылкой на информацию суда.

21:32. Три человека ранены в результате обстрела Шебекино Белгородской области — губернатор региона Гладков.

21:11. Эксперты из России и США обсуждали варианты урегулирования на Украине, эти контакты не афишировались — Лавров.

20:35. Двое водителей ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области — врио губернатора Смирнов.

20:25. Запад «взял курс на продавливание любой ценой» ультиматумов президента Украины Зеленского — Лавров.

20:22. Идеи по второй конференция по Украине «содержат неприемлемые для России подходы» — глава МИД РФ Лавров.

20:07. ВСУ обстреляли село Зерново Брянской области, легкие ранения получила девушка 2010 года рождения — губернатор региона Богомаз.

20:00. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины — глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Фотогалерея Основные события СВО за июль 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Несколько ключевых объектов электроэнергетики в Запорожской области оказались повреждены при обстреле ВСУ, это привело к перебоям со светом в шести районах региона, сообщили местные власти. В Токмакском муниципальном округе критическая ситуация, там обесточены 65 населенных пунктов, рассказали в Минэнерго Запорожской области РФ 17 июля Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников / купить фото С 23 июля ограничивается въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона 17 июля Фото: Reuters / Vyacheslav Gladkov via Telegram 17 июля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» Фото: Reuters Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине — с €8 млрд до €4 млрд, сообщило Reuters 17 июля

На фото: Министр обороны ФРГ Борис Писториус Фото: Liesa Johannssen / Reuters Украинцы с 17 июля обязаны будут брать с собой военный билет при выходе на улицу, — сообщают местные СМИ, в частности издание «Страна» Фото: Gleb Garanich / Reuters 16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото 16 июля Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине, заявил выбранный им кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. По словам республиканца, это поможет избежать риска эскалации и ядерной войны Фото: Reuters / Callaghan O'hare 16 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о серьезных повреждениях на Корневском заводе низковольтной аппаратуры, полученных в результате атаки ВСУ и последующего пожара Фото: Телеграм-канал врио губернатора Курской области 14 июля глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель сообщил, что с 24 февраля 2022 года сотрудники организации посетили порядка 3,1 тыс. военнопленных как с российской, так и с украинской стороны Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести размещенные на границе с Украиной дополнительные войска в места постоянной дислокации. В ходе совещания по обеспечению военной безопасности на южном операционном направлении, состоявшегося 13 июля, он заявил, что напряженность на границе с Украиной была ликвидирована Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Украинский глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил об обстреле 12 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории региона утром 11 июля Фото: Телеграм канал Ивана Федорова 11 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны выделят Киеву пакет военной помощи в размере $367 млн Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP На саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил о выделении дополнительных €300 млн Украине на закупку боеприпасов для истребителей F-16 Фото: Vadim Ghirda / AP 10 июля испанское издание El Pais сообщило, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры между РФ и Украиной начнутся до конца года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главам ЕС по итогам посещения Киева, Москвы и Пекина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Выступая на саммите НАТО 9 июля, куда был приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский, президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине более $1 млрд от союзников на поддержку ПВО Фото: SAMUEL CORUM / AFP 9 июля пять регионов РФ подверглись воздушным атакам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили почти 40 БПЛА. В Белгородской области за сутки погибли 4 человека, 20 получили ранения. В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области Граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщил индийский NDTV 9 июля со ссылкой на источники. По данным телеканала, этот вопрос был поднят в ходе переговоров премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактом попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля и обвинила украинские власти в том, что они используют трагедию в пропагандистских целях. Ранее Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, заявив, что ВС РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры и военного потенциала Украины Фото: Evgeniy Maloletka / AP Киев и Варшава договорились обсудить возможность перехвата ракет и дронов, запущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины. Соответствующее положение предусмотрено в соглашении о десятилетнем сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которое 8 июля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа) Фото: Reuters / Kuba Stezycki 8 июля в Киеве произошла серия взрывов, заявил мэр Виталий Кличко. Сообщалось о работе систем ПВО, падение обломков было зафиксировано в семи районах города. В офисе Генпрокуратуры Украины заявили о 27 погибших и более 90 пострадавших. В тот же день, 8 июля, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, добавив, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. По данным ведомства, это были украинские ракеты ПВО Фото: Reuters / Stringer Рекордное время — более суток — звучала воздушная тревога в Харьковской области. Она была объявлена 7 июля в 14:27 по местному времени (совпадает с московским) и закончилась 9 июля в 03:15, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images 7 июля в Одессе новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет помощи: королевство дополнительно поставит около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы Фото: Leah Jones / Ministry of Defence / AP 7 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью был атакован склад с «взрывоопасными объектами». По словам губернатора Александра Гусева, проживающих рядом с местом ЧП граждан эвакуируют в пункты временного размещения. Ранее глава региона сообщал о «детонации» на складе после атаки ВСУ Фото: @gusev_36 Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (справа) и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (в центре) сообщили, что 6 июля совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля анонсировал разработку новой морской стратегии Украины. Согласно ей, «российский флот в этой акватории никогда не будет доминировать». Скоро стратегию утвердит СНБО, документ находится на финальной стадии разработки Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил корректировку ядерной доктрины «через какое-то время» По его словам, необходимость в этом высветила ситуация на Украине, сейчас ядерное сдерживание работает не в полной мере, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 6 июля Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Сумская региональная военная администрация сообщила, что в ночь на 6 июля в области было зафиксировано 22 взрыва. По данным Минэнерго страны, в регионе из-за повреждения энергообъекта оказались обесточены свыше 100 тыс. абонентов. В «Укрэнерго» заявили, что в Сумах без света остались жители города, а также некоторых поселков в Харьковской области Фото: Министерство энергетики Украины Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, заявил Владимир Путин 5 июля после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (на фото слева). Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, добавил президент Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск 5 июля, заявил глава республики Денис Пушилин Фото: @pushilindenis Над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями в ночь на 5 июля были сбиты 50 беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО перехватили дроны в небе над городом Приморско-Ахтарск. Пять человек пострадали, в больнице скончалась шестилетняя девочка. Ростовский губернатор Василий Голубев заявлял, что в результате падения обломков на левому берегу реки Дон в Ростове и в Азовском районе произошли «ландшафтные пожары» Фото: @russiakuban На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины, заявил Генштаб ВС Белоруссии 5 июля. 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о стягивании украинских войск и техники к границе с Белоруссией беспокоят и Москву Фото: Gleb Garanich / Reuters 4 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Киевской области были отражены сразу несколько атак БПЛА Фото: Reuters / Gleb Garanich 4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня в одностороннем порядке, так как не доверяет украинским властям. По словам президента, Киев должен согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ. Также Владимир Путин заявил, что завершение конфликта через посредников маловероятно, поскольку важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото ВС РФ взяли под контроль район Новый города Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ 3 июля. Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал отступление ВСУ из этого района, сообщив, что удерживать микрорайон «было нецелесообразно» Фото: Reuters В результате ракетного удара 3 июля в городе Днепр погибли восемь человек, более 15 пострадали. 4 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак объявил в городе день траура Фото: Dnipropetrovs’k Regional Military Administration / AFP Первые американские истребители F-16 будут переданы Киеву уже в июле текущего года, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко 3 июля Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску

На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки Фото: @kravchenko_glava_nvrsk Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось» Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины Фото: Министерство обороны РФ В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением Фото: U.S. Army США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля Фото: Reuters / Leah Millis В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных Фото: Минюстр Украины 1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 47 Несколько ключевых объектов электроэнергетики в Запорожской области оказались повреждены при обстреле ВСУ, это привело к перебоям со светом в шести районах региона, сообщили местные власти. В Токмакском муниципальном округе критическая ситуация, там обесточены 65 населенных пунктов, рассказали в Минэнерго Запорожской области РФ 17 июля Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников / купить фото С 23 июля ограничивается въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона 17 июля Фото: Reuters / Vyacheslav Gladkov via Telegram 17 июля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» Фото: Reuters Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине — с €8 млрд до €4 млрд, сообщило Reuters 17 июля

На фото: Министр обороны ФРГ Борис Писториус Фото: Liesa Johannssen / Reuters Украинцы с 17 июля обязаны будут брать с собой военный билет при выходе на улицу, — сообщают местные СМИ, в частности издание «Страна» Фото: Gleb Garanich / Reuters 16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото 16 июля Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине, заявил выбранный им кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. По словам республиканца, это поможет избежать риска эскалации и ядерной войны Фото: Reuters / Callaghan O'hare 16 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о серьезных повреждениях на Корневском заводе низковольтной аппаратуры, полученных в результате атаки ВСУ и последующего пожара Фото: Телеграм-канал врио губернатора Курской области 14 июля глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель сообщил, что с 24 февраля 2022 года сотрудники организации посетили порядка 3,1 тыс. военнопленных как с российской, так и с украинской стороны Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести размещенные на границе с Украиной дополнительные войска в места постоянной дислокации. В ходе совещания по обеспечению военной безопасности на южном операционном направлении, состоявшегося 13 июля, он заявил, что напряженность на границе с Украиной была ликвидирована Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Украинский глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил об обстреле 12 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории региона утром 11 июля Фото: Телеграм канал Ивана Федорова 11 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны выделят Киеву пакет военной помощи в размере $367 млн Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP На саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил о выделении дополнительных €300 млн Украине на закупку боеприпасов для истребителей F-16 Фото: Vadim Ghirda / AP 10 июля испанское издание El Pais сообщило, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры между РФ и Украиной начнутся до конца года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главам ЕС по итогам посещения Киева, Москвы и Пекина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Выступая на саммите НАТО 9 июля, куда был приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский, президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине более $1 млрд от союзников на поддержку ПВО Фото: SAMUEL CORUM / AFP 9 июля пять регионов РФ подверглись воздушным атакам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили почти 40 БПЛА. В Белгородской области за сутки погибли 4 человека, 20 получили ранения. В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области Граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщил индийский NDTV 9 июля со ссылкой на источники. По данным телеканала, этот вопрос был поднят в ходе переговоров премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактом попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля и обвинила украинские власти в том, что они используют трагедию в пропагандистских целях. Ранее Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, заявив, что ВС РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры и военного потенциала Украины Фото: Evgeniy Maloletka / AP Киев и Варшава договорились обсудить возможность перехвата ракет и дронов, запущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины. Соответствующее положение предусмотрено в соглашении о десятилетнем сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которое 8 июля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа) Фото: Reuters / Kuba Stezycki 8 июля в Киеве произошла серия взрывов, заявил мэр Виталий Кличко. Сообщалось о работе систем ПВО, падение обломков было зафиксировано в семи районах города. В офисе Генпрокуратуры Украины заявили о 27 погибших и более 90 пострадавших. В тот же день, 8 июля, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, добавив, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. По данным ведомства, это были украинские ракеты ПВО Фото: Reuters / Stringer Рекордное время — более суток — звучала воздушная тревога в Харьковской области. Она была объявлена 7 июля в 14:27 по местному времени (совпадает с московским) и закончилась 9 июля в 03:15, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images 7 июля в Одессе новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет помощи: королевство дополнительно поставит около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы Фото: Leah Jones / Ministry of Defence / AP 7 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью был атакован склад с «взрывоопасными объектами». По словам губернатора Александра Гусева, проживающих рядом с местом ЧП граждан эвакуируют в пункты временного размещения. Ранее глава региона сообщал о «детонации» на складе после атаки ВСУ Фото: @gusev_36 Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (справа) и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (в центре) сообщили, что 6 июля совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля анонсировал разработку новой морской стратегии Украины. Согласно ей, «российский флот в этой акватории никогда не будет доминировать». Скоро стратегию утвердит СНБО, документ находится на финальной стадии разработки Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки / купить фото Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил корректировку ядерной доктрины «через какое-то время» По его словам, необходимость в этом высветила ситуация на Украине, сейчас ядерное сдерживание работает не в полной мере, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 6 июля Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Сумская региональная военная администрация сообщила, что в ночь на 6 июля в области было зафиксировано 22 взрыва. По данным Минэнерго страны, в регионе из-за повреждения энергообъекта оказались обесточены свыше 100 тыс. абонентов. В «Укрэнерго» заявили, что в Сумах без света остались жители города, а также некоторых поселков в Харьковской области Фото: Министерство энергетики Украины Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, заявил Владимир Путин 5 июля после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (на фото слева). Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, добавил президент Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск 5 июля, заявил глава республики Денис Пушилин Фото: @pushilindenis Над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями в ночь на 5 июля были сбиты 50 беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО перехватили дроны в небе над городом Приморско-Ахтарск. Пять человек пострадали, в больнице скончалась шестилетняя девочка. Ростовский губернатор Василий Голубев заявлял, что в результате падения обломков на левому берегу реки Дон в Ростове и в Азовском районе произошли «ландшафтные пожары» Фото: @russiakuban На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины, заявил Генштаб ВС Белоруссии 5 июля. 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о стягивании украинских войск и техники к границе с Белоруссией беспокоят и Москву Фото: Gleb Garanich / Reuters 4 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Киевской области были отражены сразу несколько атак БПЛА Фото: Reuters / Gleb Garanich 4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня в одностороннем порядке, так как не доверяет украинским властям. По словам президента, Киев должен согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ. Также Владимир Путин заявил, что завершение конфликта через посредников маловероятно, поскольку важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото ВС РФ взяли под контроль район Новый города Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ 3 июля. Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал отступление ВСУ из этого района, сообщив, что удерживать микрорайон «было нецелесообразно» Фото: Reuters В результате ракетного удара 3 июля в городе Днепр погибли восемь человек, более 15 пострадали. 4 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак объявил в городе день траура Фото: Dnipropetrovs’k Regional Military Administration / AFP Первые американские истребители F-16 будут переданы Киеву уже в июле текущего года, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко 3 июля Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску

На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки Фото: @kravchenko_glava_nvrsk Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось» Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины Фото: Министерство обороны РФ В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением Фото: U.S. Army США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля Фото: Reuters / Leah Millis В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных Фото: Минюстр Украины 1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Смотреть

18:12. На военном полигоне Погоново (Воронежская область) зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву показали линейку отечественных дронов, в том числе с возможностью вертикального взлета, а также центр подготовки операторов, где военные на тренажерах учатся управлять БПЛА — ТАСС.

18:07. Два мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в Кореневском и Суджанском районах Курской области — врио губернатора региона Смирнов.

17:54. Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел совещание по вопросам доукомплектования ВС контрактниками — «РИА Новости».

17:39. Еврокомиссия утвердила выделение Киеву нового транша бюджетной помощи на сумму €4,2 млрд — глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

17:29. Мирный житель получил осколочное ранение при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области — губернатор региона Гладков.

16:45. Компании, связанные с производителем алкоголя Global Spirits и украинским предпринимателем Черняком, переданы в доход России — «РИА Новости» со ссылкой на ФССП.

16:40. Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации открыт в Белгороде — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

16:38. Газопровод в селе Новопетровка Белгородской области поврежден в результате атаки ВСУ, из-за этого три населенных пункта остались без газа — губернатор региона Гладков.

16:36. Минэнерго Австрии не подготовилось должным образом к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с 2025 года — глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль.

16:33. Командование ВМФ Греции продлило до 15 сентября действие предписания, фактически запрещающего движение судов у юго-восточного побережья Пелопоннеса, с целью предотвратить перевалку нефти, экспортируемой из России — Reuters со ссылкой на источники.

15:41. Минобороны РФ предлагает ввести справку об участии жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в спецоперации для упрощения получения мер поддержки — ТАСС.

15:33. Британец Патрик Тернер назначен высоким представителем генсека НАТО на Украине, он известен как активный сторонник наращивания оборонных расходов стран-членов организации — сайт альянса.

15:29. Суд в Германии приговорил предпринимателя Вальдемара В., имеющего двойное гражданство — РФ и ФРГ, к 6 годам и 9 месяцам заключения за поставку электроники в Россию в обход санкций — агентство DPA.

15:26. Более 700 объектов энергетики и 8 тыс. км линий электропередачи разрушены или повреждены в Харьковской области — агентство Укринформ со ссылкой на руководителя областной военной администрации Синегубова.

15:24. Полковник запаса Табир Маликов приступил к исполнению обязанностей командира добровольческого батальона «Каспий», сформированного в Дагестане — глава республики Сергей Меликов в интервью «РИА Новости».

15:18. Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

15:13. Два человека — мужчина и женщина — погибли в Белгородском районе в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю — губернатор региона Гладков.

13:47. В Москве задержали пенсионерку, написавшую краской «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому, рассказал «РИА Новости» источник.

13:28. Госспецсвязь обязала украинских мобильных операторов обеспечить до 10 часов работы сети без света.

13:09. В Кремле не разделяют прогнозы президента Польши Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с Западом.

13:09. Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, заявил Песков.

13:09. Ограничение доступа в 14 приграничных населенных пунктов Белгородской области связано с атаками Украины, заявил Песков.

12:38. Постпреды стран ЕС согласовали продление до конца января 2025 года экономических санкций против России.

12:06. К энергосистеме Украины досрочно подключили энергоблок мощностью 1000 МВт — «Энергоатом».

12:03. Критиковавшая руководство ВСУ и добавленная за это в базу «Миротворца» депутат Рады Марьяна Безуглая вышла из фракции партии Зеленского «Слуга народа».

11:32. Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок нефти после того, как они были приостановлены из-за предполагаемых юридических проблем на Украине, сообщил главный дипломат Венгрии — Bloomberg.

11:16. Власти ЕС разрешили возобновить конвертацию российских расписок, сообщают «Ведомости».

11:13. Порты Донбасса и Новороссии полностью интегрированы в транспортную систему России, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко на встрече с Михаилом Мишустиным.

11:12. ВСУ с помощью дронов нанесли удар по Новоивановке Суджанского района, ранены водитель грузовика и два работника сельхозпредприятия. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

11:10. Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер назвал ошибочной формулировкой недавние слова главы МИД России Сергея Лаврова об исходящих от Запада угрозах России. По словам господина Миллера, европейские государства не угрожали России и не стремились к захвату ее территорий.

10:50. Несколько объектов электроэнергетики в Запорожской области повреждены при обстреле ВСУ, это привело к перебоям со светом в шести районах региона.

10:17. Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине — с €8 до 4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на проект немецкого бюджета на следующий год.

9:52. Артиллерия по-прежнему остается главной в боях в российско-украинском конфликте, пишет Forbes.

9:42. Греция хочет продать США 32 устаревших истребителя F-16 для их модернизации и передачи Украине, сообщает Al Jazeera.

9:26. Президент Польши Дуда: победа России на Украине может привести к войне с НАТО.

9:20. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил бывшего лидера британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед участниками военной операции на Украине. Он отметил, что артисты, выступающие в зоне СВО, с риском для жизни «отдают свой талант родной стране».

8:53. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что западные санкции не повлияют на планы по реализации российского сжиженного природного газа (СПГ).

8:52. В течение ночи средства ПВО сбили один беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. Еще два БПЛА были уничтожены над Воронежской областью. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

8:52. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Вашингтон рассчитывает нанести «стратегическое поражение» России, а потом «отсидеться в безопасности за океаном». По его словам, США дали карт-бланш властям Украины на нанесение новых ударов американским оружием по территории России.

8:52. Правительство Японии согласовало выделение Украине около 520 млрд иен ($3,3 млрд) с использованием замороженных активов России, сообщает Kyodo со ссылкой на источники. Эта сумма составляет чуть более 6% от общего объема помощи Украине в $50 млрд, одобренного всеми странами G7.