Что происходило после ввода войск России на Украину. День 875-й
Новости и заявления 17 июля
Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95». Еврокомиссия утвердила выделение Киеву нового транша бюджетной помощи на сумму €4,2 млрд. Британец Патрик Тернер назначен высоким представителем генсека НАТО на Украине. Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации открыт в Белгороде. Как развивались события — в трансляции «Ъ».
22:03. Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко, обвинявшегося в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения, к трем годам тюрьмы и аналогичному сроку нахождения под надзором — «РИА Новости» со ссылкой на информацию суда.
21:32. Три человека ранены в результате обстрела Шебекино Белгородской области — губернатор региона Гладков.
21:11. Эксперты из России и США обсуждали варианты урегулирования на Украине, эти контакты не афишировались — Лавров.
20:35. Двое водителей ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области — врио губернатора Смирнов.
20:25. Запад «взял курс на продавливание любой ценой» ультиматумов президента Украины Зеленского — Лавров.
20:22. Идеи по второй конференция по Украине «содержат неприемлемые для России подходы» — глава МИД РФ Лавров.
20:07. ВСУ обстреляли село Зерново Брянской области, легкие ранения получила девушка 2010 года рождения — губернатор региона Богомаз.
20:00. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины — глава областной военной администрации Сергей Лысак.
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Основные события СВО за июль 2024 года
18:12. На военном полигоне Погоново (Воронежская область) зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву показали линейку отечественных дронов, в том числе с возможностью вертикального взлета, а также центр подготовки операторов, где военные на тренажерах учатся управлять БПЛА — ТАСС.
18:07. Два мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в Кореневском и Суджанском районах Курской области — врио губернатора региона Смирнов.
17:54. Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел совещание по вопросам доукомплектования ВС контрактниками — «РИА Новости».
17:39. Еврокомиссия утвердила выделение Киеву нового транша бюджетной помощи на сумму €4,2 млрд — глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
17:29. Мирный житель получил осколочное ранение при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области — губернатор региона Гладков.
16:45. Компании, связанные с производителем алкоголя Global Spirits и украинским предпринимателем Черняком, переданы в доход России — «РИА Новости» со ссылкой на ФССП.
16:40. Первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации открыт в Белгороде — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
16:38. Газопровод в селе Новопетровка Белгородской области поврежден в результате атаки ВСУ, из-за этого три населенных пункта остались без газа — губернатор региона Гладков.
16:36. Минэнерго Австрии не подготовилось должным образом к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с 2025 года — глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль.
16:33. Командование ВМФ Греции продлило до 15 сентября действие предписания, фактически запрещающего движение судов у юго-восточного побережья Пелопоннеса, с целью предотвратить перевалку нефти, экспортируемой из России — Reuters со ссылкой на источники.
15:41. Минобороны РФ предлагает ввести справку об участии жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в спецоперации для упрощения получения мер поддержки — ТАСС.
15:33. Британец Патрик Тернер назначен высоким представителем генсека НАТО на Украине, он известен как активный сторонник наращивания оборонных расходов стран-членов организации — сайт альянса.
15:29. Суд в Германии приговорил предпринимателя Вальдемара В., имеющего двойное гражданство — РФ и ФРГ, к 6 годам и 9 месяцам заключения за поставку электроники в Россию в обход санкций — агентство DPA.
15:26. Более 700 объектов энергетики и 8 тыс. км линий электропередачи разрушены или повреждены в Харьковской области — агентство Укринформ со ссылкой на руководителя областной военной администрации Синегубова.
15:24. Полковник запаса Табир Маликов приступил к исполнению обязанностей командира добровольческого батальона «Каспий», сформированного в Дагестане — глава республики Сергей Меликов в интервью «РИА Новости».
15:18. Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
15:13. Два человека — мужчина и женщина — погибли в Белгородском районе в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю — губернатор региона Гладков.
13:47. В Москве задержали пенсионерку, написавшую краской «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому, рассказал «РИА Новости» источник.
13:28. Госспецсвязь обязала украинских мобильных операторов обеспечить до 10 часов работы сети без света.
13:09. В Кремле не разделяют прогнозы президента Польши Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с Западом.
13:09. Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, заявил Песков.
13:09. Ограничение доступа в 14 приграничных населенных пунктов Белгородской области связано с атаками Украины, заявил Песков.
12:38. Постпреды стран ЕС согласовали продление до конца января 2025 года экономических санкций против России.
12:06. К энергосистеме Украины досрочно подключили энергоблок мощностью 1000 МВт — «Энергоатом».
12:03. Критиковавшая руководство ВСУ и добавленная за это в базу «Миротворца» депутат Рады Марьяна Безуглая вышла из фракции партии Зеленского «Слуга народа».
11:32. Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок нефти после того, как они были приостановлены из-за предполагаемых юридических проблем на Украине, сообщил главный дипломат Венгрии — Bloomberg.
11:16. Власти ЕС разрешили возобновить конвертацию российских расписок, сообщают «Ведомости».
11:13. Порты Донбасса и Новороссии полностью интегрированы в транспортную систему России, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко на встрече с Михаилом Мишустиным.
11:12. ВСУ с помощью дронов нанесли удар по Новоивановке Суджанского района, ранены водитель грузовика и два работника сельхозпредприятия. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
11:10. Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер назвал ошибочной формулировкой недавние слова главы МИД России Сергея Лаврова об исходящих от Запада угрозах России. По словам господина Миллера, европейские государства не угрожали России и не стремились к захвату ее территорий.
10:50. Несколько объектов электроэнергетики в Запорожской области повреждены при обстреле ВСУ, это привело к перебоям со светом в шести районах региона.
10:17. Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине — с €8 до 4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на проект немецкого бюджета на следующий год.
9:52. Артиллерия по-прежнему остается главной в боях в российско-украинском конфликте, пишет Forbes.
9:42. Греция хочет продать США 32 устаревших истребителя F-16 для их модернизации и передачи Украине, сообщает Al Jazeera.
9:26. Президент Польши Дуда: победа России на Украине может привести к войне с НАТО.
9:20. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил бывшего лидера британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед участниками военной операции на Украине. Он отметил, что артисты, выступающие в зоне СВО, с риском для жизни «отдают свой талант родной стране».
8:53. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что западные санкции не повлияют на планы по реализации российского сжиженного природного газа (СПГ).
8:52. В течение ночи средства ПВО сбили один беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. Еще два БПЛА были уничтожены над Воронежской областью. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
8:52. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Вашингтон рассчитывает нанести «стратегическое поражение» России, а потом «отсидеться в безопасности за океаном». По его словам, США дали карт-бланш властям Украины на нанесение новых ударов американским оружием по территории России.
8:52. Правительство Японии согласовало выделение Украине около 520 млрд иен ($3,3 млрд) с использованием замороженных активов России, сообщает Kyodo со ссылкой на источники. Эта сумма составляет чуть более 6% от общего объема помощи Украине в $50 млрд, одобренного всеми странами G7.