Женам участников СВО предоставили бесплатный проезд в транспорте Петербурга

Жены участников специальной военной операции на Украине смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Петербурга. Соответствующие изменения в постановление городского правительства №928 от 10 октября 2022 года были разработаны комитетом по транспорту по поручению губернатора Александра Беглова «в целях оказания дополнительных мер поддержки семьям участников СВО». Как сообщили в пресс-службе Смольного, сегодня, 18 июля, глава города подписал документ.

Право бесплатного проезда также получат вдовы и вдовцы участников СВО до их повторного вступления в брак. Срок действия льготы — до 31 декабря 2024 года включительно.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург