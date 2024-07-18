Освобожденные из плена российские военнослужащие прибыли в Москву

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России, на борту которого находились освобожденные из украинского плена российские военнослужащие, прибыл в Москву, сообщил телеканал «Звезда». В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся накануне, 17 июля. Он прошел по формуле «95 на 95». В качестве посредника при обмене в очередной раз выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен по формуле «75 на 75» состоялся 31 мая.