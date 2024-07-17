Предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков» освобожден под залог

Бывший украинский разведчик Роман Червинский вышел из-под стражи на Украине после внесения залога в размере около 9,1 млн гривен ($220 тыс.). По информации западных СМИ, разведчик координировал подрыв «Северных потоков», но сам он это отрицал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @EuropeanSolidarity.official Фото: @EuropeanSolidarity.official

Роман Червинский вышел из Кропивницкого следственного изолятора, пишет издание «Суспільне». Суд вынес решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на залог 15 июля, прокуратура выступала против этого. Залог был внесен вчера, 16 июля, экс-президентом Петром Порошенко. Следующее заседание в Кировоградском районном суде запланировано на 24 июля. Оно состоится в закрытом режиме.

Роман Червинский находится под арестом на Украине с апреля 2023 года. По версии Службы безопасности Украины, он с другими военными хотел угнать российский самолет и пытался завербовать для этого российского пилота. В результате, как утверждалось, российская армия получила информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ, после чего был обстрелян аэродром Канатово в Кировоградской области.

Украинский разведчик ранее рассказывал, что «планировал и осуществлял» операции по убийству «лидеров пророссийских сепаратистов» и по «похищению свидетеля» крушения самолета рейса MH17 в Донбассе. По информации The Washington Post и Der Spiegel, он координировал подрывы «Северных потоков» в сентябре 2022 года, а также курировал операцию по «заманиванию» бойцов частной военной компании «Вагнер» в Белоруссию в 2020 году. Николай Патрушев, будучи в должности секретаря Совета безопасности России, называл дезинформацией сообщения о том, что диверсии на «Северных потоках» совершили украинцы. По его мнению, сделать подобное могли только спецслужбы США и Великобритании.

Подробнее о предполагаемой роли Романа Червинского в подрыве «Северных потоков» — в материале «Ъ FM» «По украинскому следу и до потоков дойдут».

Леонид Уварчев