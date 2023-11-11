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Коммерсантъ FM
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WP и Spiegel: координатором подрыва «Северных потоков» был полковник ВСУ

Подрыв трех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года координировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций ВСУ полковник Роман Червинский. Об этом сообщили издания The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

Как пишут СМИ, 48-летний Роман Червинский координировал логистику операции и руководил командой из шести человек, которые арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах.

По данным осведомленных источников, Роман Червинский не планировал операцию, а выполнял приказы высокопоставленных лиц Украины, которые подчинялись главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Сам Роман Червинский отрицает причастность к взрывам на трубопроводах. «Любые спекуляции о моей причастности к атакам на ''Cеверные потоки'' распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований»,— говорится в заявлении полковника, которое журналистам передал его адвокат.

По решению украинского суда с апреля 2023 года Роман Червинский находится под арестом. Служба безопасности Украины обвинила его в участии в спецоперации, в рамках которой он с группой украинских военных пытался угнать самолет ВКС РФ, завербовав российского пилота. В результате ВС РФ получили информацию о размещении личного состава воздушных сил ВСУ, после чего был обстрелян аэродром Канатово в Кировоградской области.

В сентябре немецкие издания Die Zeit, ARD и Sudeutsche Zeitung в совместном расследовании сообщили, что с польской компанией Feeria Lwowa, которая оплатила аренду яхты «Андромеда», участвовавшей в подрыве «Северных потоков», связан украинский бизнесмен. Официальное расследование инцидента ведут Германия, Дания и Швеция. Россия считает подрыв «актом международного терроризма», к которому причастны США.

Лусине Баласян

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