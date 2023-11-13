По украинскому следу и до потоков дойдут

В деле о подрыве «Северных потоков» вновь нашли украинский след. К диверсии причастен бывший полковник ВСУ, пишут The Washington Post и Der Spiegel. Роман Червинский выполнял приказы высшего руководства, которое подчинялось главнокомандующему Валерию Залужному. При этом США пытались отговорить Киев, а президент Украины Владимир Зеленский не знал о планах своих военных. Что еще выяснили журналисты? И что изменит их решение? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danish Defence Command / Reuters Фото: Danish Defence Command / Reuters

В истории с диверсией на «Северных потоках» фигурировала яхта «Андромеда» — небольшое 50-футовое прогулочное судно. Якобы именно ее использовали шестеро неизвестных с поддельными паспортами, чтобы доставить взрывчатку в район газопроводов. Та же The Washington Post сообщала, что «Андромеду» могли использовать для отвлечения внимания. Теперь же газета пишет, что всю эту операцию с яхтой курировал полковник Роман Червинский.

Он не был организатором. Лишь получал приказы от вышестоящего командования и отчитывался по цепочке перед главкомом ВСУ Валерием Залужным. А тот, к слову, причастность к такой операции прежде отрицал. The Washington Post намекает, что президент Владимир Зеленский не знал об операции вовсе. Издание отмечает: «военный истеблишмент Украины часто находится в противоречии с политическим руководством».

Скорее всего, публикация — это попытка выставить кого-то ответственным за диверсию, говорит директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Сейчас это выглядит больше как внутриполитические украинские или даже при взаимодействии с западными партнерами попытки найти формального виновного. Есть и много других сопутствующих факторов, которые делают поиск этой фигуры сейчас удобным».

Сам Роман Червинский уже полгода содержится в киевском СИЗО. Служба безопасности Украины обвинила его в участии в спецоперации по вербовке российского пилота, которая обернулась провалом: российская сторона получила информацию о дислокации противника и обстреляла аэродром.

«Любые спекуляции о моей причастности к атакам на ''Cеверные потоки'' распространяются российской пропагандой»,— говорится в заявлении полковника, переданном журналистам его адвокатом. Какие бы обвинения ни последовали за публикацией, никакого влияния на расследование они не окажут, говорит эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Американская администрация всегда может заявить, что это дело журналистов, и оно не вмешивается в их работу. А реакцию человека, который, по версии The Washington Post, курировал уничтожение "Северных потоков", назвал это российской пропагандой. Все на этом и успокоятся. Конкретный вопрос вины какого-то человека или какого-то правительства в данный момент не является крайне важным или определяющим в ходе текущего российско-украинского конфликта».

А главное, что поиск виноватых никак не влияет на судьбу самих «Северных потоков». Хотя вопрос восстановления трубопроводов еще не закрыт, интерес к проекту по-прежнему сохраняется, считает эксперт Финансового университета Игорь Юшков:

«Пока политические отношения именно России и Европы не изменятся, здесь должно что-то произойти. Европейские деловые круги, конечно, хотят вернуться к нормальным закупкам российского газа, отремонтировать "Северный поток-1" или, может, хотя бы запустить одну нитку "Северного потока-2". Но нужен какой-то предлог. Здесь важно все спихнуть на Украину, иначе тогда это конфликт будет не России и Украины, который надо урегулировать, а РФ и Европы».

Россия же отрицает версию о причастности одной лишь Украины к подрыву «Северных потоков». За диверсией, считают в Кремле, стоят США. Поэтому публикация The Washington Post, в которой Белый дом предостерегает Киев от неосторожных шагов, официальную Москву едва ли устроит.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".