Минэнерго предупредило о рисках введения графиков отключений из-за жары на юге

Энергопотребление объединенной энергосистемы южной части РФ вчера, 16 июля, превысило зимние максимумы, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. По его словам, энергосистема работает на пределе, поэтому сейчас минимизируют объемы технологических работ, которые обычно проводят летом. Риски ввода графиков ограничения энергоснабжения остаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Грабчак

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Евгений Грабчак

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Вчера произошла ситуация, когда в энергосистеме Юга впервые за все ее существование летний максимум потребления превысил традиционный зимний максимум»,— рассказал замминистра в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

По данным «Системного оператора», исторический рекорд потребления мощности на юге РФ составил 20 954 МВт. Это на 4 МВт больше предыдущего максимума потребления, зафиксированного 13 января.

«Мы надеемся, что сегодня графиков аварийных ограничений вводить не придется. Есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума, но эти ограничения синхронизированы с региональными властями. Это стандартные процедуры, которые позволяют в такие пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы»,— отметил Евгений Грабчак.

Накануне, 16 июля, на Ростовской АЭС из-за сбоя отключился один энергоблок. Из-за этого вводили временные отключения электроснабжения в Ставропольском крае, на Северном Кавказе, а также в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму. Всего без света оказались около 2,5 млн человек. К утру электроснабжение потребителей на юге России было восстановлено.

О росте цен на электроэнергию — в публикации «Ъ» «Энергобиржа плавится».

Лаура Кеффер