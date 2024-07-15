Экс-чекисту не помогли три буквы

Как стало известно “Ъ”, условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы получил в московском суде бывший сотрудник спецслужб Андрей Першин, который после выхода в отставку образовал структуру под звучной аббревиатурой ФСБ (Фонд содействия безопасности). На пять лет колонии президент фонда был осужден полтора года назад за то, что пытался получить с трех коммерсантов 24 млн руб. за непривлечение тех к уголовной ответственности, но попался при получении первого же транша. Наказание с учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, экс-чекист отбыл практически полностью, суд отпустил его на месяц раньше срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Преображенского районного суда в Москве

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Здание Преображенского районного суда в Москве

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Андрея Першина заняло у судьи Преображенского суда Москвы Валерия Чеботаря совсем немного времени. При этом шансы осужденного, который участвовал в судебном заседании лично, выйти на свободу раньше назначенного ему срока изначально выглядели неплохими. Дело в том, что против этого не возражала администрация столичного СИЗО №5 («Водник»), где содержался фигурант, так и не доехавший до колонии после вынесения приговора в ноябре 2022 года. Кроме того, с учетом времени, проведенного под стражей во время следствия и суда, оставаться в неволе бывшему чекисту оставалось чуть больше месяца. В итоге оснований отклонить ходатайство осужденного об УДО суд не нашел, и тот вышел на свободу.

Как уже рассказывал “Ъ”, президент ФСБ Андрей Першин и его приятель, председатель балашихинского гаражно-строительного кооператива «Виан» Виталий Клочков были задержаны сотрудниками УСБ ФСБ в марте 2021 года. Им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также ч. 1 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на особо крупное мошенничество) соответственно.

Из материалов дела и текста приговора следует, что именно Виталий Клочков в сентябре 2020 года привел к Андрею Першину клиента, с помощью которого тот в дальнейшем и намеревался провернуть аферу.

У просителя имелись финансовые разногласия с коллегами по бизнесу, которые он рассчитывал разрешить с помощью ФСБ Першина. Свой фонд после выхода в отставку бывший силовик зарегистрировал прямо в «день чекиста», 20 декабря 2004 года, в подмосковной Балашихе, став его президентом и председателем высшего совета. На сайте ФСБ говорилось, что он оказывает «профильное содействие органам госбезопасности, а также другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, антитеррористической деятельности». Также там утверждалось, что фонд помогает физическим и юридическим лицам в вопросах экономической, финансовой и физической безопасности, а кроме того, заботится о ветеранах и семьях погибших сотрудников органов госбезопасности.

Заключив с коммерсантом договор об оказании юридических услуг и собрав данные о его оппонентах, президент ФСБ от имени бывших коллег самостоятельно сфабриковал против руководителей трех ООО «процессуальный документ».

Проект постановления о возбуждении уголовного дела, говорится в деле, обвиняемому Першину помог составить знакомый адвокат, не осведомленный о его замысле. Из липового проекта постановления следовало, что в действиях бизнесменов столичное УФСБ якобы усматривает покушение на хищение земельных участков, а также фальсификацию доказательств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 303 УК РФ) по гражданскому делу, которое в тот момент рассматривалось в Железнодорожном горсуде Московской области.

В дальнейшем, бравируя своими связями в УФСБ по Москве и Московской области, Андрей Першин встретился с гендиректором ООО «Лагуна» и ООО «Ирлайн» Сергеем Мелиным, которому и продемонстрировал выдержки из фальшивого проекта постановления о возбуждении в отношении предпринимателя и его деловых партнеров уголовного дела. За решение якобы существующих у них проблем президент ФСБ затребовал 24 млн руб., которые он якобы собирался передать неким должностным лицам столичного УФСБ. Причем оплата должна была проводиться исключительно в безналичной форме. Для этого коммерсант, говорится в деле, был вынужден заключить с фондом Першина договор об оказании неких юридических услуг, в рамках которого им следовало ежемесячно переводить на счет ФСБ по 1 млн руб. в течение двух лет.

Впрочем, довести задуманное до конца «капитану ФСБ в отставке», как представлялся некоторым знакомым Андрей Першин, так и не удалось.

Причем зерно сомнения у бизнесмена бывший силовик сам же и посеял. Опасения у Сергея Мелина в том, что он становится жертвой мошенничества, появились как раз после предложения передавать взятку необычным способом, да еще и в течение двух лет.

Согласившись для видимости с предложенным вариантом, господин Мелин обратился с заявлением в настоящую ФСБ. Там его сомнения относительно того, что он находится в зоне внимания силовиков, подтвердились. В итоге в разработку взяли самого Андрея Першина.

Задержали его 4 марта 2021 года, после того как господин Мелин перевел на счет ФСБ первые 100 тыс. руб. Сообщника экс-чекиста Виталия Клочкова задержали 9 июня. По ходатайству столичного ГСУ СКР оба фигуранта были отправлены в СИЗО.

Отметим, что осужденный Клочков назначенные ему Преображенским судом Москвы три с половиной года лишения свободы, как и его сообщник Першин, получивший пять лет колонии общего режима, практически полностью отбыл в СИЗО. На свободу он вышел в прошлом году.

Олег Рубникович