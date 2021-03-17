Президент ФСБ попал под следствие

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бывший сотрудник госбезопасности, по данным следствия, пытался получить от предпринимателя 24 млн руб. за решение проблем, возникших из-за его уголовного преследования. Правда, дело в отношении него никто не возбуждал.

Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителя ООО ФСБ, в прошлом сотрудника спецслужбы Андрея Першина, было возбуждено отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР по Москве. Основанием для этого послужило заявление в правоохранительные органы Сергея Мелина, гендиректора ООО «Лагуна», основным направлением деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Как было установлено в ходе следствия, президент фонда Андрей Першин, будучи хорошо знаком с господином Мелиным, из своих источников получил информацию о том, что в отношении последнего оперативники полиции якобы намерены направить материалы проверки и оперативно-разыскной деятельности (ОРД) в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с несколькими земельными участками и их последующего хищения, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде. Об этом он и сообщил предпринимателю в ходе встречи в феврале этого года в фонде, расположенном на Полевой улице в подмосковной Балашихе. В ходе этой и последующих встреч, по словам заявителя, господин Першин постоянно убеждал господина Мелина в том, что он как бывший чекист имеет хорошие связи в правоохранительных органах, а поэтому может посодействовать тому, чтобы силовики оставили его в покое.

Следует отметить, что ООО ФСБ, сотрудники которого отставники силовых структур, действует в Балашихе с 1999 года, а официально зарегистрировано оно было в «день чекиста» — 20 декабря 2004 года, и с этого времени Андрей Першин выступает в нем в качестве председателя высшего совета фонда и его президента. Как говорится на сайте самого фонда, он оказывает «профильное содействие органам госбезопасности, а также другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, антитеррористической деятельности». Помимо этого фонд, как утверждает его сайт, оказывает помощь физическим и юридическим лицам в вопросах экономической, финансовой и физической безопасности, а также заботится о ветеранах и семьях погибших сотрудников органов госбезопасности.

Сергей Мелин, хотя и был знаком с господином Першиным, но не очень поверил его словам. Тем более что за оказание такой помощи президент ООО ФСБ запросил у него 24 млн руб., которые он якобы собирался передать должностным лицам МВД. После того как предприниматель обратился в ФСБ, все дальнейшие переговоры проходили уже под ее контролем.

Для создания видимости законности передачи денег господин Першин предложил господину Мелину заключить с ООО ФСБ договор на оказание услуг, включая юридические, и ежемесячно переводить на счет фонда по 1 млн руб. В рамках «оперативного эксперимента» господин Мелин перевел в начале марта со своего расчетного счета в Промсвязьбанке на расчетный счет фонда в ВТБ 100 тыс. руб., после чего господин Першин и был задержан. В результате следствие предъявило ему обвинение и ходатайствовало перед Пресненским райсудом о заключении под стражу.

По версии следствия, совершение Андреем Першиным преступления подтверждается показаниями потерпевшего, материалами очных ставок, осмотра места происшествия и результатами ОРД. Кроме того, следствие уверено, что в преступлении участвовала целая организованная группа, состав который до конца не установлен. Суд согласился с доводами следователя, арестовав президента фонда на два месяца. Получить комментарий от представителей ООО ФСБ не удалось — к указанному на сайте телефону никто не подходил, а телефоны его защитника были недоступны. Известно, что сам господин Першин утверждает, что его оговорили и что он действовал в рамках закона.

Юрий Сенаторов