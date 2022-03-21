ООО не спас от обвинения даже ФСБ

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Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении президента балашихинского ООО «Фонд содействия безопасности» (ФСБ), экс-сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Першина. Как следует из материалов уголовного дела, вместе с председателем балашихинского гаражно-строительного кооператива (ГСК) «Виан» Виталием Клочковым бывший чекист пытался навязать юридические услуги местному предпринимателю за решение якобы существующих проблем, связанных с уголовным преследованием последнего. Фигуранты вины не признают. Следственные действия по их делу закончены, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На днях ГСУ СКР по Москве завершило следственные действия по уголовному делу, материалы которого составили 20 томов, в отношении главы ООО ФСБ Андрея Першина и председателя ГСК «Виан» Виталия Клочкова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а также ч. 1 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на особо крупное мошенничество) соответственно. Фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции, они вместе со своими адвокатами приступили к чтению материалов, собранных следствием.

Фигурантами дела бывший сотрудник Федеральной службы безопасности и председатель гаражно-строительного кооператива стали в марте прошлого года. Тогда же их задержали. Основанием для уголовного преследования фигурантов стало заявление в правоохранительные органы гендиректора сразу нескольких фирм: ООО «Лагуна», ООО «Ирлайн», ООО «Мосинвест Ритейл» и ООО «Раздолье» Сергея Мелина.

По версии заявителя, которую следствие посчитало доказанной, господин Першин, будучи хорошо знакомым с господином Мелиным, в феврале 2021 года сообщил тому, что, по информации из его источников в правоохранительных органах, полиция собирается привлечь предпринимателя к уголовной ответственности по факту махинаций с земельными участками с целью их последующего хищения. Мало того, говорится в материалах дела, фигуранты дела припугнули господина Мелина, что ему также будет вменена в вину фальсификация доказательств по гражданскому делу, которое рассматривалось на тот момент в суде.

Как говорится в материалах расследования, беседы злоумышленников с жертвой проходили в помещении Фонда содействия безопасности, расположенном на улице Полевая в Балашихе.

Во время переговоров, как утверждал заявитель, Андрей Першин не раз указывал на то, что постоянно поддерживает связь со своими бывшими коллегами, а также сотрудниками других правоохранительных органов, которые могут решить любые проблемы, связанные с уголовным преследованием бизнесмена.

Следует отметить, что сотрудниками ООО ФСБ, которое то ли специально, то ли по случайному совпадению было зарегистрировано в подмосковной Балашихе в День чекиста в 2004 году, являются отставники силовых структур. С самого начала Андрей Першин числится в нем председателем «высшего совета» фонда и его президентом. Фонд, помимо «профильного содействия органам госбезопасности и другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, в антитеррористической деятельности», предлагает помощь физическим и юридическим лицам в вопросах экономической, финансовой и физической безопасности.

За оказание «помощи» предпринимателю Мелину, говорится в материалах уголовного дела, господин Першин запросил 24 млн руб.

А чтобы «придать законность» махинации, по версии следствия, отставной чекист предложил потерпевшему заключить с ООО ФСБ договор на оказание юридических услуг, в рамках которого бизнесмен стал бы перечислять на счет его фонда по 1 млн руб. ежемесячно.

Поняв, что он столкнулся с вымогательством, предприниматель сделал вид, что согласен на условия господина Першина, а сам обратился с заявлением в ФСБ. Там ему сообщили, что никакого уголовного преследования в отношении него не предвидится, а господина Першина взяли в разработку.

Андрей Першин и Виталий Клочков были задержаны оперативниками в марте прошлого года, после того как господин Мелин в рамках следственно-оперативного эксперимента перевел 100 тыс. руб. со своего расчетного счета в Промсвязьбанке на расчетный счет ООО ФСБ.

Обоим было предъявлено обвинение, а Пресненский суд столицы избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. В результате Андрей Першин оказался в московском СИЗО №5 («Водник»), а Виталий Клочков — в «Матросской Тишине».

Адвокат Виталия Клочкова Дмитрий Акимов сказал, что не готов комментировать уголовное дело, «пока полностью не ознакомился с его материалами». При этом он отметил, что даже на первый взгляд в позиции обвинения много нестыковок. А адвокат Андрея Першина Юрий Федичкин свою точку зрения изложить “Ъ” отказался, сославшись на то, что дал подписку о неразглашении тайны следствия. Единственное, о чем он сообщил,— его подзащитный на протяжении всего следствия от дачи показаний отказывался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ.

Телефоны потерпевшего Сергея Мелина не отвечали.

Юрий Сенаторов