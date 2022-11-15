С таким фондом — и на свободе!

Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии получил экс-сотрудник ФСБ Андрей Першин, который после выхода в отставку создал и возглавил фирму с громким названием «Фонд содействия безопасности» (ФСБ). По версии следствия, вместе со вторым подсудимым, председателем балашихинского гаражно-строительного кооператива (ГСК) «Виан» Виталием Клочковым, бывший чекист пытался навязать юридические услуги местному предпринимателю. За решение якобы существующих у него проблем, связанных с уголовным преследованием, фигуранты требовали 24 млн руб.

Уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Андрея Першина и Виталия Клочкова Преображенский райсуд Москвы рассматривал с апреля нынешнего года. В понедельник в полдень в ходе прений гособвинитель запросил для фигурантов сроки: четыре года колонии для Андрея Першина и два года для Виталия Клочкова. О своей участи оба подсудимых узнали в тот же день в восемь часов вечера. При этом судья Андрей Кузнецов счел, что прокурор запросил для подсудимых слишком мягкое наказание. В итоге экс-чекиста приговорили к пяти годам колонии, а председателя ГСК к 3,5 года. Отметим, что Андрей Першин под арестом провел уже год и восемь месяцев, а Виталий Клочков — около полутора лет.

Основанием для начатого ГСУ СКР по Москве в марте 2021 года расследования стало обращение в правоохранительные органы гендиректора ООО «Лагуна» и ООО «Ирлайн» Сергея Мелина.

Как следует из материалов дела и приговора, в феврале прошлого года старый знакомый коммерсанта Андрей Першин сообщил, что одна из его компаний попала в оперативную разработку правоохранителей, а самого господина Мелина полиция намерена привлечь к уголовной ответственности по факту махинаций с земельными участками с целью их последующего хищения.

Изначально оснований не доверять бывшему чекисту коммерсант не нашел. Тем более что прекрасно знал, что тот действительно продолжает поддерживать отношения не только с бывшими, но и с действующими коллегами. После выхода в отставку Андрей Першин прямо в «день чекиста» — 20 декабря 2004 года — зарегистрировал в подмосковной Балашихе компанию со звучным названием «ФСБ», став председателем высшего совета фонда и его президентом.

На сайте самого фонда говорилось, что он оказывает «профильное содействие органам госбезопасности, а также другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, антитеррористической деятельностью». Также там утверждалось, что ФСБ помогает физическим и юридическим лицам в вопросах экономической, финансовой и физической безопасности, а кроме того, заботится о ветеранах и семьях погибших сотрудников органов госбезопасности.

Во время одной из встреч в помещении фонда, располагавшегося в Балашихе на Полевой улице, Андрей Першин предложил предпринимателю Мелину посодействовать в решении возникшей проблемы. За оказание помощи экс-чекист запросил 24 млн руб., которые он якобы собирался передать неким должностным лицам МВД.

Отметим, что первое зерно сомнения у бизнесмена бывший силовик сам же и посеял. Опасения у Сергея Мелина в том, что он становится жертвой мошенничества, появились после того, как президент ФСБ предложил ему заключить договор с фондом на оказание юридических услуг, в рамках которого коммерсант стал бы перечислять на счет организации по 1 млн руб. ежемесячно.

Согласившись для видимости с предложенным вариантом, господин Мелин обратился с заявлением в настоящее ФСБ. Там его сомнения относительно того, что он находится в разработке полицейских, подтвердились. В итоге в разработку взяли самого Андрея Першина.

Задержали его 4 марта, в день возбуждения уголовного дела. Уже на следующий день президенту ФСБ предъявили обвинение в покушении на мошенничество, а Пресненский райсуд Москвы отправил его в СИЗО.

Сообщника экс-чекиста, председателя балашихинского ГСК «Виан» Виталия Клочкова, задержали 9 июня и также отправили в СИЗО. Не помогло ему избежать самой суровой меры пресечения, а в последующем наказания, и частичное признание своей вины. Защита осужденного Клочкова заявила “Ъ”, что того «использовали втемную, его роль в этом деле ничтожна, а все доказательства вины основаны лишь на его личных признаниях».

Адвокат Андрея Першина, который на протяжении всего следствия от дачи показаний якобы отказывался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ, от комментариев воздержался.

Олег Рубникович