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Беспорядки дошли до суда

Дело о погроме в махачкалинском аэропорту рассмотрят в Армавире

Как стало известно “Ъ”, в Армавире в суд поступило дело о погроме, устроенном в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года. Тогда, напомним, толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу и пыталась атаковать прилетевший из Израиля самолет. По итогам расследования пятерым жителям Дагестана инкриминируется участие в массовых беспорядках, одному из них — также применение насилия к представителю власти. На переносе слушаний из Дагестана в другой регион для большей объективности процесса настояла Генпрокуратура РФ, обвиняемые и их адвокаты были против.

Один из участников антисемитских выступлений в аэропорту Махачкалы заглядывает в турбину самолета

Один из участников антисемитских выступлений в аэропорту Махачкалы заглядывает в турбину самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Один из участников антисемитских выступлений в аэропорту Махачкалы заглядывает в турбину самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

В ближайшее время перед судом в Армавире предстанут 22-летний житель махачкалинского поселка Тарки Анварбек Атаев, жители Махачкалы 26-летний Ислам Ибрагимов и 23-летний Магомед Омарасхабов, 19-летний Рабадан Раджабов из Каспийска и 26-летний Салик Рамазанов из села Фий Ахтынского района республики. Всем им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Раджабову, кроме того, инкриминируется применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318, до пяти лет колонии). При этом, как следует из материалов дела, после инцидента в аэропорту он уже был оштрафован по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Как сообщал “Ъ”, 29 октября прошлого года сотни агрессивно настроенных молодых людей устроили беспорядки на территории махачкалинского аэропорта Уйташ, закончившиеся погромом в двух терминалах и прорывом толпы на взлетно-посадочную полосу. В качестве повода для акции был использован прилет в Дагестан лайнера авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Собравшаяся в аэропорту толпа требовала не допустить на территорию республики представителей «страны-агрессора» и скандировала лозунги в поддержку Палестины.

По горячим следам сообщалось, что в ходе усмирения бесчинствующей толпы пострадали девять сотрудников полиции, двое из которых были госпитализированы.

Теперь в материалах дела говорится, что телесные повреждения получили 23 представителя власти.

По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело, которое по решению главы СКР Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства.

В начале декабря руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщала, что рассмотрено уже 242 административных дела в отношении участников беспорядков, 104 правонарушителя были арестованы на срок от одних до десяти суток, 94 человека получили штрафы в размере от 3 тыс. до 10 тыс. руб., 42 участникам беспорядков были назначены обязательные работы.

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Вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении пяти фигурантов был поставлен перед Верховным судом России первым заместителем генпрокурора РФ Анатолием Разинкиным. Его ходатайство было удовлетворено, материалы направили в Армавирский горсуд. Защита подсудимых обжаловала это решение, настаивая на том, что оснований для него не имелось, выводы суда о возможности оказания обвиняемыми влияния на ход и результаты судебного разбирательства не были мотивированы и не подтверждены доказательствами, а судом не были приведены фактические данные, которые могли бы поставить под сомнение объективность и беспристрастность Карабудахкентского районного суда Дагестана (аэропорт Уйташ находится на территории одноименного района). Однако апелляционная инстанция посчитала решение ВС законным. Достоверность и достаточность сведений УФСБ России о наличии у обвиняемых связей в правоохранительном блоке и судейском корпусе Дагестана не вызывают сомнений — таков был вывод судебной коллегии.

К рассмотрению дела по существу Армавирский горсуд планировал приступить еще 29 мая, однако этапировать подсудимых вовремя сотрудники УФСИН не успевали, и дату первого заседания перенесли на 18 июня, рассказали “Ъ” участвующие в процессе адвокаты.

В обвинительном заключении (имеется в распоряжении “Ъ”) говорится, что организаторами беспорядков в махачкалинском аэропорту были «внесенный в федеральный список террористов и экстремистов иностранный агент» Илья Пономарев и действовавшие заодно с ним Исраил Ахмеднабиев (известный как проповедник Абу Умар Саситлинский, в розыске с 2014 года) и Абакар Абакаров, объявленный в розыск в ноябре прошлого года). Летом прошлого года российские спецслужбы сообщали, что установлена причастность всех троих к администрированию Telegram-канала «Утро Дагестан». Именно он, выяснило следствие, опубликовал «недостоверные сведения» о прибытии в Махачкалу авиарейса из Тель-Авива с гражданами Израиля для их размещения в Дагестане в качестве беженцев и призывы не допустить этого.

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В обвинительном заключении говорится, что пятеро подсудимых находились среди 136 участников беспорядков, личности которых удалось установить следствию. При этом более 1,5 тыс. человек из тех, кто прибыл в аэропорт, узнав о прибытии «израильских беженцев», остались неузнанными.

Действия участников беспорядков непосредственно в аэропорту, пришли к выводу следователи, координировали по меньшей мере два человека, «имена которых известны», а также «неопределенное количество неустановленных лиц».

Ущерб, нанесенный авиагавани бесчинствующей толпой, следствие оценило в сумму более 24,7 млн руб.

Юлия Рыбина, Махачкала

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