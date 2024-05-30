Politico: Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по РФ

Из-за наступления российской армии в районе Харькова власти США разрешили Украине «проявить гибкость» для отражения атак, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, администрация США втайне разрешила ВСУ наносить удары по территории России американским оружием, но исключительно в районе Харькова. Официально Пентагон и Госдеп это не подтверждали.

«Президент (США.— "Ъ") недавно поручил своей команде предоставить Украине возможность использовать американское оружие для противодействия атакам в Харькове, чтобы Украина могла дать ответ российским силам, наносящим или готовящимся нанести удар»,— заявил неназванный американский чиновник. При этом он заверил, что запрет Вашингтона на удары вглубь России остается в силе.

Как уточняет Politico, теперь Украина фактически может использовать предоставленное американцами оружие, в том числе ракеты и ракетные установки, чтобы сбивать запущенные российские ракеты, направляющиеся в сторону Харькова, наносить удары по военным на границе и по российским бомбардировщикам. Но собеседники издания уточняют, что ВСУ не может использовать это оружие для поражения гражданской инфраструктуры или запуска ракет большой дальности. Politico отмечает, что «это ошеломляющий сдвиг, который приведет к эскалации войны за счет более непосредственного вовлечения в нее США».

О готовности президента США Джо Байдена разрешить Украине бить западным оружием по России вчера, 29 мая, сообщила The Washington Post. По ее данным, американские чиновники уверены в скором наступлении российской армии на Харьков и считают, что предотвратить это можно только снятием ограничения на использование поставляемого оружия малой дальности для атак по РФ. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрил снятие ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по российской территории. Его поддержали Франция и Польша, Германия выступила против этой идеи. Кремль считает, что такие шаги провоцируют рост напряженности в регионе.

Подробности — в материале «Ъ» «В НАТО решительно собрались».

Лаура Кеффер