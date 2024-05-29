Польша разрешает применять ее оружие для ударов Украины по России

Польша не ограничивает применение поставляемого Украине оружия для ударов по объектам на территории РФ. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цезарий Томчик

Фото: Klaudia Radecka / NurPhoto / AFP Цезарий Томчик

Фото: Klaudia Radecka / NurPhoto / AFP

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений»,— сказал замминистра в эфире Radio Zet (перевод по ТАСС).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в мае призвал страны Запада разрешить использование поставляемого им Украине оружия для ударов по территории РФ. Его поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Этот вопрос обсудили накануне на уровне министров обороны Евросоюза. По итогам встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что считает удары Украины по России западным оружием «законными», если они являются «пропорциональными». Bild писал, что Украина использовала полученную от ФРГ Patriot для удара по России. По данным AFP, ВСУ также наносили удары западным оружием вблизи Краснодара.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер