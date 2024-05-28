Макрон выступил за разрешение Украине наносить удары по России

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал предложение разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Он добавил, что поставка дальнобойного оружия Киеву не приведет к эскалации конфликта.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты»,— сказал господин Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем (трансляция опубликована на странице Елисейского дворца в соцсети X).

Эмманюэль Макрон также заявил, что сообщение ВСУ о легализации присутствия французских военных инструкторов на Украине было сделано поспешно. Сообщение ВСУ господин Макрон назвал «несчастливым, нескоординированным». Далее господин Макрон отказался комментировать эту тему, ответив, что украинская сторона «исправила то, что говорила о французских представителях».

На следующей неделе, как добавил Эмманюэль Макрон, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, тогда он «очень конкретно» скажет, что намерены делать власти Франции.

На пресс-конференции господин Макрон также заявил о готовности признать Палестинское государство, но «в подходящее время, когда это станет частью процесса». По его словам, признанию Палестины в дальнейшем должны быть привержены все страны в регионе, в том числе Израиль. Он добавил, что «поддерживать признание на эмоциях» не собирается.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России западным оружием. Глава евродипломатии Жозеп Боррель 28 мая сказал, что считает такие удары законными, если они будут пропорциональными. Президент России Владимир Путин говорил, что страны НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют».

Вчера, 27 мая, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые разрешают Франции отправить на территорию страны своих военных инструкторов. Позже Минобороны Украины и Франции уточнили, что вопрос об отправке инструкторов еще не согласован.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина просит союзников прикрыть и атаковать».