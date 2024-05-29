WP: Байден может разрешить Украине бить западным оружием по России

Президент США Джо Байден рассматривает новые меры на фоне успехов российской армии в зоне специальной военной операции. Как сообщает газета The Washington Post (WP), американские чиновники уверены в скором наступлении российской армии на Харьков. А это может быть предотвращено только снятием ограничения на использование поставляемого оружия малой дальности для атак по России, считают источники газеты.

«Тот факт, что подобные шаги рассматриваются сейчас, свидетельствует о растущей обеспокоенности администрации (президента США.— "Ъ") уязвимостью Украины на поле боя»,— говорится в статье. Издание пишет, что принятие решения о снятии ограничений означало бы готовность к эскалации конфликта со стороны Джо Байдена, хотя раньше его выверенная политика поддержки Украины стремилась избегать прямой конфронтации с Россией.

Кроме того, сообщает WP, во время своего последнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен «из первых уст» услышал об успехах России на Харьковском направлении. Это обеспокоило господина Блинкена настолько, что он призвал коллег из администрации президента пересмотреть запрет на удары по российской территории, рассказали газете американские чиновники.

27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выступает за снятие запрета, так как это необходимо в условиях наступления российских войск в Харьковской области. Вопрос снятия запрета также обсудили министры обороны Евросоюза. По итогам их встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что считает удары Украины по России поставляемым оружием «законными», если они являются «пропорциональными». 28 мая французский президент Эмманюэль Макрон поддержал предложение разрешить Киеву наносить удары по военным объектам на российской территории.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Бить или не бить».

Ольга Семеновых