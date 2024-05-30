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ВТБ начал выдавать ипотеку в Крыму

ВТБ (MOEX: VTBR) начал выдавать ипотеку на недвижимость в Крыму, сообщили «Ъ» в пресс-службе финансовой организации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам специалистов банка, первый кредит 3,2 млн руб. был выдан на покупку строящейся квартиры в Симферополе. Заемщик, проживающий в Ханты-Мансийске, оформил сделку онлайн.

«Провести сделку заемщики могут в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте или дистанционно. Кроме того, и крымчане теперь могут получить ипотеку ВТБ на недвижимость в любом другом регионе России»,— уточнили в пресс-службе ВТБ.

Напомним, клиенты, зарегистрированные в Крыму, могли получить ипотеку в ВТБ, но только в тех регионах, где были его отделения. С мая это ограничение сняли.

Как ранее сообщал «Ъ», у РНКБ по итогам 2023 года объем выдачи ипотеки составил 40,3 млрд руб., почти вдвое превысив результат 2022 года. Сбербанк за 2023 год выдал в Крыму 3,7 тыс. ипотечных кредитов на 12,6 млрд руб. Другие банки с госучастием пока не спешат заходить в Крым.

Ранее строительная компания «Галс-Девелопмент», которая принадлежала ВТБ до 2022 года, зарегистрировала филиал в Севастополе под проект реконструкции здания ЦКБ «Черноморец» и возведения многоэтажной гостиницы в историческом центре города.

Борьба банков за клиентов в Крыму обостряется — читайте в материале «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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