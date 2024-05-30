Строители идут крымским галсом

«Галс Девелопмент» готовится начать работать в Крыму. Это первый известный случай, когда в регион, вошедший в состав России десять лет назад, приходит системный игрок индустрии жилищного строительства. Ранее заметные на федеральном рынке застройщики не стремились осваивать площадки на полуострове, опасаясь западных санкций. Но ситуация изменилась после начала военного конфликта между РФ и Украиной. Тем более ВТБ, официально владевший «Галсом» до 2022 года, уже находится под санкциями. Не исключено, что банк хочет передать девелоперу свои непрофильные активы в Крыму, как уже ранее делал с землями в Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ГК «Галс Девелопмент» 24 мая 2024 года зарегистрировала ООО «Специализированный застройщик "Галс Стрелецкая"» на Большой Морской улице в Севастополе, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. В компании не ответили на запрос “Ъ”. Источник “Ъ”, близкий к застройщику, подтверждает интерес к работе в Крыму, но уточняет, что пока конкретных площадок под застройку в регионе не приобретено.

«Галс Девелопмент» строит жилую, загородную и коммерческую недвижимость в Москве и Подмосковье. В портфеле застройщика свыше 3,75 млн кв. м недвижимости. Сейчас, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», на стадии строительства у компании находится 58 тыс. кв. м жилья. Владельцем девелопера до 2022 года была группа ВТБ, сейчас его бенефициары не раскрываются.

Сейчас в Крыму и Севастополе, по подсчетам «Наш.Дом.РФ», строится 1,365 млн кв. м жилья. По этим же данным, на полуострове в январе—апреле 2024 года объем ввода уже готового жилья снизился на 16% год к году, до 535 тыс. кв. м. Основное снижение зафиксировано в сегменте многоквартирных домов — на 40% меньше год к году, или 70 тыс. кв. м, в то же время индивидуальное жилищное строительство за этот период сократилось на 11%, до 465 тыс. кв. м.

Выход «Галс Девелопмент» может стать первым известным примером появления на рынке Крыма системного застройщика жилья. Крупные федеральные девелоперы с 2014 года, с момента вхождения Крыма в состав РФ, не объявляли о своих планах работать на полуострове, опасаясь санкций со стороны ЕС и США. Такие ограничения, например, были введены еще в 2014 году в отношении бизнесмена Аркадия Ротенберга, чья компания в качестве генподрядчика строила Крымский мост.

Ситуация, по крайней мере для «Галса», изменилась после февраля 2022 года, когда после начала военного конфликта между РФ и Украиной многие российские компании и банки попали под масштабные западные санкции, в том числе и ВТБ, тогдашний официальный владелец застройщика. В мае 2024 года ВТБ объявил о выдаче в Крыму через свой дочерний банк РНКБ ипотечных кредитов, что, по мнению ряда опрошенных “Ъ” участников рынка, могло подвигнуть «Галс» выйти на рынок полуострова. Там уже работают Сбербанк, Промсвязьбанк, АБ «Россия», Генбанк и другие финансовые учреждения.

Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости также не исключает, что ВТБ в попытке избавиться от своего портфеля непрофильных активов в недвижимости в Крыму попробует передать его «Галсу».

В банке от комментариев отказались. Осенью 2022 года ВТБ уже передал девелоперу под застройку 200 га в районе Рублево-Успенского и Ильинского шоссе на западе Подмосковья, сообщали тогда «Ведомости».

По мнению основателя «Бест-Новостроя» Ирины Доброхотовой, Крым может быть интересен московским девелоперам с опытом реализации высокобюджетных проектов. Зачастую покупатели недвижимости на юге России пересекаются с покупателями московской недвижимости: это как жители столицы, так и жители северных регионов, отмечает гендиректор «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева.

Даже в условиях ограниченной транспортной доступности региона существует определенный спрос, преимущественно инвестиционный, на качественные жилые проекты на побережье, говорит Ирина Доброхотова. Цены на этом рынке в отличие от Сочи пока не перегреты. По данным bnMap.pro, средняя стоимость на первичном рынке жилья и апартаментов в Крыму составляет 213,1 тыс. руб. за 1 кв. м, в то время как в Сочи, по данным «Яндекс Недвижимости»,— 428,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Ирина Доброхотова не исключает экспансии в Крым других известных московских игроков. Но Екатерина Ломтева предупреждает, что сейчас в регионе крайне сложно найти профессиональную управляющую компанию, которой можно будет передать объект после завершения строительства.

Дарья Андрианова