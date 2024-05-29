СДЭК начал выдачу отправлений

Логистический оператор СДЭК, работа которого остановилась с 26 мая из-за технического сбоя, начал выдавать отправления на всех пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Ранее сегодня, 29 мая, сайт сервиса доставки частично восстановил работу: клиенты могут рассчитать стоимость посылки и отследить отправление.

«Все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания»,— сообщила пресс-служба компании «Ъ».

С 26 мая клиенты СДЭКа не могут отправлять и получать посылки. Поначалу компания намеревалась вернуться к работе с клиентами через сутки. Затем она продлила этот срок до 29 мая. СДЭК сообщил, что причиной остановки работы стали технические проблемы. 28 мая глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил, что причиной сбоя стала хакерская атака.

СДЭК работает с 2000 года. На первое полугодие 2023-го у компании было 3,8 тыс. ПВЗ по России. Чистая прибыль российской «СДЭК Глобал» в 2023 году составила 1,5 млрд руб.

Подробнее о масштабном сбое — в публикации «Ъ» «СДЭК лежит вторые сутки».

Александра Горошилова