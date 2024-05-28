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Коммерсантъ FM
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СДЭК пообещала восстановить выдачу посылок 29 мая

СДЭК (Служба доставки экспресс-курьер) намерена возобновить работу не позднее 29 мая. Сбой в работе компании, обрабатывающей около 300 тыс. отправлений в сутки, не могут устранить уже третий день.

«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы»,— сообщил «Ъ» директор по коммуникациям Михаил Берггрен.

С 26 мая клиенты СДЭКа не могут получить и отправить посылки. В компании сообщили, что причиной остановки работы стал технический сбой, и пояснили, что не обрабатывают заказы в ручном режиме во избежание ошибок.

Изначально СДЭК планировал возобновить работу 27 мая. 28 мая сбой затронул приложение и сайт компании. Эксперты считают, что СДЭК мог стать жертвой вируса-шифровальщика, что может повлечь проблемы с восстановлением баз данных.

СДЭК работает с 2000 года. На первое полугодие 2023 года у компании было свыше 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране, в том числе 3,8 тыс. по России. Оборот российской «СДЭК Глобал» в 2023 году составил 34,3 млрд руб., а чистая прибыль — 1,5 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «СДЭК лежит вторые сутки».

Александра Горошилова

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