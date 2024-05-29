Сайт СДЭК частично возобновил работу

Сайт логистического оператора СДЭК частично возобновил работу после сбоя. Компания уведомила, что продолжает устранять оставшиеся проблемы и рассчитывает «как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций». Сейчас на сайте можно рассчитать доставку и отследить посылку. Мобильное приложение СДЭК пока не работает.

Крупный сбой в работе СДЭК, обрабатывающей в день почти 300 тыс. отправлений, произошел 26 мая. В компании говорили, что причиной стали технические проблемы. Вчера, 28 мая, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что сбой вызван хакерской атакой. По его словам, принятых компанией мер было недостаточно.

Подробнее о сбое — в материале «Ъ» «СДЭК лежит вторые сутки».

Лаура Кеффер