И грянул Грей
В Москве показали новый мюзикл «Дориан» по Оскару Уайльду
11.10.2026, 19:39
Театральная компания «Гром.Ко», возглавляемая режиссером Натальей Громушкиной, представила московской публике новый мюзикл по мотивам романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Кирилл Корниленко посетил премьеру в Театре музыки на Вернадского и проникся актуальностью проблемы вечной молодости.
«Портрет Дориана Грея» на русскоязычную театральную сцену переносили не раз, в том числе под музыку. В 2010 году мюзикл «Портрет Дориана Грея» появился в театре Стаса Намина, тогда музыку написал американец Рэнди Баузер. Тремя годами позже герои романа запели по-русски уже в Риге, под мелодии латвийского композитора Бориса Леви. А в 2017 году в санкт-петербургском «Мюзик-холле» создали еще один спектакль на музыку Владимира Баскина.
В новой постановке Театра на Вернадского на гонораре композитору удалось немного сэкономить. Автор идеи «Дориана» Наталья Громушкина сказала “Ъ”, что долго размышляла, какая музыка может подойти Уайльду, и пришла к выводу, что это «музыка наших великих композиторов». Классикам — от Вивальди, Моцарта и Баха до Пуччини, Каччини и Монтеверди — платить не нужно. При этом музыкальный ряд не звучит архаично. Композитор Сараа Дмитриева со знанием дела довела произведения до стандартов мюзикла, добавив свои собственные наработки.
Поэт Сергей Плотов, создатель стихов и либретто, стал в последние годы, пожалуй, самым популярным автором в российских музыкальных театрах. По итогам 2026 года наберется в общей сложности восемь премьер с его текстами, и «Дориан» — еще только шестая в этом ряду. Отвечая “Ъ” на вопрос о том, как писались тексты на музыку классиков, господин Плотов сказал: «Пришлось попадать в эти сложные ритмы, подтекстовываться. Когда я услышал, что один из номеров — каприс Паганини, я сказал, что не получится. Но как-то они с музыкальным руководителем (Громушкина и Дмитриева.— “Ъ”) это обработали. Надеюсь, не получилось уныло».
Мюзикл — жанр сколь яркий, столь же и поверхностный. Саркастичный Сергей Плотов рассчитывал, что зритель считает не только переработанную классику с его текстами, но и уайльдовский сарказм.
Пожалуй, у создателей получились и «забойные» музыкальные номера, и сюжетная линия, и декорации.
Главное сюжетное ноу-хау от Натальи Громушкиной и ее коллег: художник Бэйзел Холлуорд, написавший портрет Дориана Грея, стал женщиной. Создатели не распространяются о причинах такого решения. В самом спектакле ответа тоже нет. Во время диалога героини (Теона Дольникова) и лорда Генри (Игорь Скрипко) тот интересуется, не спрашивал ли Грей (Никита Следнев), почему у нее мужское имя. «Представь себе, не спросил. На Земле только два человека меня не спросили об этом — он и ты»,— отвечает героиня. Нельзя исключать, что реальные причины прагматичны: все три главных героя в романе — мужчины, а ярких артисток — звезд столичных мюзиклов — много, и показать их хочется во всей красе.
Традиционно прекрасно справившаяся со своей ролью Теона Дольникова в нынешнем сезоне нарасхват. Сразу после запуска «Дориана» она поехала в Ереван играть в премьерных показах мюзикла «1984» по Дж. Оруэллу. В других составах «Дориана» ее будут заменять надежные коллеги — Анастасия Стоцкая и Галина Безрук.
Превращение героя в героиню позволило слегка расширить любовные линии: лорд Генри еще не женат, тайно влюблен в художницу, а она как раз замужем за стареющим лордом Гарольдом — этот персонаж у актера Станислава Беляева получился обаятельно комическим.
Гедонизм, пороки, убийства — среди всех уайльдовских страстей, по словам создателей мюзикла, они пытались сделать ставку все-таки на любовь. Это бросается в глаза в последнем сольном номере Грея, признающегося в любви к покончившей жизнь самоубийством бывшей возлюбленной Сибилле Вэйн. Покаянная песня на фоне видеомэппинга с идущей ко дну в водах Темзы героиней звучит уже с того света. И еще сильнее — в финальном номере. «Мы роли доиграли… Любовь жива!» — актеры превращают готический трагизм романного финала в более привычный для мюзиклов хеппи-энд.