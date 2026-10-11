И грянул Грей

Главное сюжетное ноу-хау от Натальи Громушкиной и ее коллег: художник Бэйзел Холлуорд, написавший портрет Дориана Грея, стал женщиной. Создатели не распространяются о причинах такого решения. В самом спектакле ответа тоже нет. Во время диалога героини (Теона Дольникова) и лорда Генри (Игорь Скрипко) тот интересуется, не спрашивал ли Грей (Никита Следнев), почему у нее мужское имя. «Представь себе, не спросил. На Земле только два человека меня не спросили об этом — он и ты»,— отвечает героиня. Нельзя исключать, что реальные причины прагматичны: все три главных героя в романе — мужчины, а ярких артисток — звезд столичных мюзиклов — много, и показать их хочется во всей красе.