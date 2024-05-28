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Коммерсантъ FM
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Депутат Хинштейн назвал причиной сбоя в работе СДЭК хакерскую атаку

Глава комитета Госдумы по информационной политике сообщил, что сбой в работе логистического оператора СДЭК вызван хакерской атакой. Клиенты СДЭК не могут получить и отправить посылки с 26 мая. По словам Александра Хинштейна, мер, которые принимал СДЭК, недостаточно. Он уточнил, что, согласно закону, компания обязана раскрыть масштаб утечки и предоставить первые результаты внутренней проверки Роскомнадзору.

В сообщении в Telegram-канале господин Хинштейн сослался на новость, в которой говорится, что ответственность за сбой взяла на себя хакерская группировка Head Mare. «Пишут, что компания делала бэкапы лишь раз в полгода, то есть данные о посылках за шесть месяцев могут быть утеряны»,— написал депутат.

СДЭК сообщал, что обработка заказов была приостановлена 26 мая, и пообещал возобновить работу на следующий день. В настоящий момент компания обещает восстановить работу 29 мая. Сегодня, 28 мая, сбой затронул приложение и сайт оператора. Компания заявляла, что причиной остановки работы стал технический сбой.

Подробности — в материале «Ъ» «СДЭК лежит вторые сутки».

Петр Бузлаев

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