WP: Китай воздержался от поставок оружия России после звонка Байдена

Китай после начала военных действий на Украине был готов поставить России оружие по просьбе Владимира Путина, пишет обозреватель The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на неназванных чиновников. Однако утверждается, что поставки сорвались после звонка президента США Джо Байдена председателю КНР Си Цзиньпину.

Согласно публикации, господин Байден пригрозил, что США «ответят» Китаю в случае, если он предоставит РФ вооружения. В ответ господин Си «гневно поинтересовался, является ли это угрозой Байдена в его адрес». Что сказал на это американский президент, не сообщается. По данным WP, власти КНР назначили бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ ответственным за «скрытую помощь военным усилиям России», другие подробности не приводятся.

Госдеп в феврале 2023 года обвинил Китай в предоставлении России нелетальной военной помощи. Вашингтон еще тогда говорил, что Пекин изучает возможность поставок оружия Москве. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не обладает доказательствами оказания Китаем военной помощи РФ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель просил КНР не поставлять оружие России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер