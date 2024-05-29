Что происходило после ввода войск России на Украину. День 826-й
Новости и заявления 29 мая
Президент Путин заявил, что ключевые для РФ вопросы сейчас решаются на фронте. ООН выступит в качестве наблюдателя на конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия продолжает обмениваться списками без вести пропавших с украинской стороной. Как развивались события — в трансляции «Ъ».
22:41. Президент Путин подписал закон, позволяющий семьям погибших участников СВО получать две пенсии по потере кормильца.
22:37. В поселке Доброполье Белгородской области в результате обстрела повреждена газовая труба, пострадавших нет — губернатор Гладков.
22:34. Взрыв прогремел в Одессе — издание «Страна». В настоящее время в девяти регионах Украины, включая Одесскую область, объявлена воздушная тревога.
21:49. Замминистра финансов США Уолли Адейемо и глава Минфина Украины Сергей Марченко обсудили необходимость проведения реформ в стране и вопрос использования замороженных активов РФ — Минфин США.
21:41. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Вашингтон участвовал в выработке «формулы мира», которую продвигает Киев.
21:22. Канада никак не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей канадского вооружения — глава МИД Канады Мелани Жоли.
21:01. Новый завод по производству компонентов для артиллерийских снарядов калибра 155 мм открылся в американском штате Техас, это позволит значительно нарастить выпуск боеприпасов, которые имеют «огромное значение» для Украины — координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
20:32. ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, повреждены здания центра культурного развития и ФАПа — губернатор Гладков.
20:06. ООН выступит в качестве наблюдателя на конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии — офис генсека организации.
20:03. Смоленский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который хотел вступить в ряды украинского формирования, признанного террористическим и запрещённым в РФ — УФСБ по Смоленской области.
20:01. Финляндия продолжит обучение украинских солдат, но будет делать это не на территории Украины — министр обороны Антти Хяккянен.
19:16. Участники июльского саммита НАТО в Вашингтоне обсудят вопрос распределения между членами альянса нагрузки, связанной с помощью Украине — постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
19:14. Президент Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области за самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях — указ.
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Основные события СВО за май 2024 года
19:05. Италия может частично рассекретить содержание пакетов военной помощи Украине — министр обороны страны Гуидо Крозетто.
18:45. Мирный житель получил ранения после того, как в селе Новостроевка-Вторая Белгородской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство — губернатор Гладков.
18:39. Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, речь идет о создании санитарной зоны — глава ДНР Пушилин.
18:21. Запад будет корректировать стратегию поддержки Украины по мере изменения ситуации на поле боя, предоставит ей необходимые вооружения — госсекретарь США Блинкен.
18:11. Украинские дроны атаковали села Гордеевка и Успеновка Курской области, в одном домовладении в Гордеевке и в одном в Успеновке начался пожар, повреждена линия электропередачи, проблемы с энергоснабжением отмечаются в Викторовском сельсовете — врио губернатора Смирнов.
17:57. Женщина получила осколочное ранение височной области во время минометного обстрела хутора Стадникова в Шебекинском городском округе Белгородской области — губернатор региона Гладков.
17:52. ВСУ обстреляли село Байцуры Борисовского района Белгородской области, пострадавших нет, повреждено здание на территории сельскохозяйственного предприятия и две единицы спецтехники — губернатор региона Гладков.
17:05. В ЕС обсуждают предложение ввести санкции против «Ингосстраха», страхующего российские нефтяные танкеры — Bloomberg.
17:02. Власти Санкт-Петербурга полностью оплатят ремонт квартир в случае их повреждения в результате атак беспилотников — городское правительство.
16:57. Министр иностранных дел России Лавров призвал страны глобального Юга не поддаваться давлению Запада и отказаться от участия в швейцарской встрече по Украине — МИД РФ.
16:56. НАТО рассматривает возможность назначения спецпредставителя по Украине — Госдеп.
16:52. США оставляют за Украиной решение о том, как вести боевые действия с Россией — Госдеп об ограничениях на использование американского оружия.
16:48. Путин: ключевые для РФ вопросы сейчас решаются на фронте.
16:23. Украине нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для защиты линии фронта — советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
16:09. Российские войска имеют значительное превосходство в снарядах, ракетах, тактической авиации — Bloomberg со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
16:05. Серия взрывов произошла в Харькове — издание «Общественное. Новости». Воздушная тревога в Харьковской области действует уже три с половиной часа.
15:33. Венгрия блокирует договоренности о начале переговоров о вступлении Украины в союз — Bloomberg со ссылкой на источники.
15:30. Правительство Литвы одобрило предложение парламента запретить с 3 июня импорт 2,8 тыс. категорий товаров из России и Белоруссии — литовское радио.
14:40. Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью с 13 до 14 часов мск, сообщило российское Минобороны.
14:31. Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке c помощью дрона-камикадзе в городе Шебекино, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
13:58. Politico: власти ЕС хотят начать переговоры о вступлении Украины в блок до того, как 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии.
13:46. Хутор Мухин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
13:41. ВСУ более 80 раз обстреляли за сутки населенные пункты Белгородской области, в результате атак пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
13:19. Власти Курской области направили в 2023 году более 2 млрд руб. для переселения жителей из приграничных районов региона, которые подвергаются обстрелам, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
13:00. Село Грузское в Белгородской области находится под обстрелом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
12:37. Москву успешно защитили от беспилотников, заявил начальник службы РЭБ ВКС РФ Юрий Ласточкин.
12:15. Будапешт попросил Минск содействовать тому, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, добавил Сийярто.
12:14. Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине и не отправит туда ни одного венгерского солдата, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
12:08. Пострадавших и разрушений после обстрела Энергодара нет, сообщает директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
12:06. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал немедленно начать переговоры по Украине и подчеркнул, что минская площадка открыта для этого.
11:58. Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо прибыл с визитом в Киев, сообщило посольство США в украинской столице.
11:48. Морская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны России.
11:40. Великобритания разрешила Украине использовать переданные ею ракеты Storm Shadow для ударов по объектам на территории России Киев уже применял это оружие, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.
11:31. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что продолжаются обмены списками без вести пропавших с украинской стороной.
10:50. Взрыв произошел в Харькове на фоне объявленной ранее воздушной тревоги в Харьковской области, сообщил мэр города Игорь Терехов.
10:27. Обмены пленными между Москвой и Киевом приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Украины, заявила уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
10:12. Жителя Запорожской области выдворили из России с запретом въезда на территорию страны за сбор информации о российских военных и поддержку украинских националистов в соцсетях, сообщает УФСБ по Запорожской области.
10:08. Швеция направит Украине военную помощь на сумму 13,3 млрд шведских крон ($1,3 млрд), сообщило правительство скандинавской страны.
9:56. ВСУ атаковали дронами села Муром и Пороз в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
9:41. Euractiv: только Дания, Канада, Нидерланды и Португалия выполнили финансовые обязательства в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов для ВСУ.
9:32. Польша не ограничивает применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ, заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
9:23. The Washington Post: Китай после начала украинского конфликта был готов отправить вооружение России, но «воздержался» после звонка президент США Джо Байдена.
8:23. Два частных дома и три постройки загорелись в поселке Теткино Курской области после сброса взрывных устройств на них с двух дронов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Сейчас возгорания потушены, никто не пострадал.
8:16. Bloomberg: Германия и Чехия призвали Евросоюз собрать рабочую группу на высоком уровне, чтобы найти способы поэтапного отказа от поставок газа из России, включая экспорт СПГ, а также нефти и ядерного топлива.
8:11. Администрация США не добивается обострения украинского конфликта в какой-либо форме, заверили в Белом доме.
7:49. Системы ПВО сбили беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
7:46. The Telegraph: союзники Украины попросили президента Владимира Зеленского не требовать «невозможного» и не давить на членов НАТО по вопросу сроков вступления страны в альянс.
7:46. Минобороны сообщило, что в течение ночи средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью. Также над регионом сбили семь реактивных снарядов РСЗО «Град». Информации о пострадавших нет.