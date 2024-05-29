Что происходило после ввода войск России на Украину. День 826-й

Президент Путин заявил, что ключевые для РФ вопросы сейчас решаются на фронте. ООН выступит в качестве наблюдателя на конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия продолжает обмениваться списками без вести пропавших с украинской стороной. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:41. Президент Путин подписал закон, позволяющий семьям погибших участников СВО получать две пенсии по потере кормильца.

22:37. В поселке Доброполье Белгородской области в результате обстрела повреждена газовая труба, пострадавших нет — губернатор Гладков.

22:34. Взрыв прогремел в Одессе — издание «Страна». В настоящее время в девяти регионах Украины, включая Одесскую область, объявлена воздушная тревога.

21:49. Замминистра финансов США Уолли Адейемо и глава Минфина Украины Сергей Марченко обсудили необходимость проведения реформ в стране и вопрос использования замороженных активов РФ — Минфин США.

21:41. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Вашингтон участвовал в выработке «формулы мира», которую продвигает Киев.

21:22. Канада никак не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей канадского вооружения — глава МИД Канады Мелани Жоли.

21:01. Новый завод по производству компонентов для артиллерийских снарядов калибра 155 мм открылся в американском штате Техас, это позволит значительно нарастить выпуск боеприпасов, которые имеют «огромное значение» для Украины — координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

20:32. ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал, повреждены здания центра культурного развития и ФАПа — губернатор Гладков.

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20:06. ООН выступит в качестве наблюдателя на конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии — офис генсека организации.

20:03. Смоленский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который хотел вступить в ряды украинского формирования, признанного террористическим и запрещённым в РФ — УФСБ по Смоленской области.

20:01. Финляндия продолжит обучение украинских солдат, но будет делать это не на территории Украины — министр обороны Антти Хяккянен.

19:16. Участники июльского саммита НАТО в Вашингтоне обсудят вопрос распределения между членами альянса нагрузки, связанной с помощью Украине — постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

19:14. Президент Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области за самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях — указ.

Фотогалерея Основные события СВО за май 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 27 мая украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Мадрид для переговоров с испанским премьер-министром Педро Санчесом (на фото справа). По итогам встречи стороны подписали соглашение о безопасности, в рамках которого Испания предоставит Украине военную помощь на €1,1 млрд Фото: Reuters / Susana Vera Правительство Украины приняло решение упростить ряд процедур, связанных с производством боеприпасов, сообщил 27 мая глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев (на фото) Фото: @d.getmancev 26 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что число погибших при ударе по универмагу в центре Харькова достигло 16 человек. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в торговом центре находились военный склад и командный пункт ВСУ Фото: Reuters / Sofiia Gatilova 26 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина посетить мирную конференцию в Швейцарии, которая пройдет 15–16 июня. По его словам, участие уже подтвердили более 80 государств из 160 приглашенных. На видео (кадр на фото) Владимир Зеленский обращается к лидерам стран на фоне типографии, сгоревшей, по его словам, в результате российской атаки Фото: @V_Zelenskiy_official 25 мая министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам встречи глав ведомств стран G7 в Италии заявила, что основной механизм использования замороженных активов России — обеспечение кредита Украине средствами, вырученными за счет инвестирования российских средств. На счетах в западных банках заморожено примерно $300 млрд Банка России Фото: Reuters / Leah Millis//File Photo 25 мая президент России Владимир Путин провел в Королеве встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ней также приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров. «Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооруженных Сил современным, высокотехнологичным оружием и техникой»,— сказал в ходе совещания Владимир Путин. Президент напомнил о необходимости эффективно использовать ресурсы «народного ОПК», чтобы еще больше увеличить выпуск продукции Фото: пресс-служба президента РФ Украинские военные ударили по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, сообщил 25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин Фото: соцсети Поздно вечером 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные открыли шлюзы на плотине Днепровской ГЭС. Станция находится в подконтрольной Украине части Запорожской области Фото: Stringer / Reuters 24 мая ВСУ выпустили 25 снарядов из реактивной системы залпового огня по Шебекинскому округу Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото 23 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. По его словам, удар был нанесен по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. Есть погибшие и раненые Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, два человека погибли в результате обстрела Лисичанска 22 мая. По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства HIMARS Фото: @glava_lnr_info 21 мая Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине. 90% из них пойдет на содействие армии страны, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети Х Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Власти Украины запретили женщинам-медикам трудоустраиваться без постановки на учет в территориальном центре комплектования, сообщила Судебно-юридическая газета Украины со ссылкой на постановление кабмина Фото: Efrem Lukatsky / AP Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 20 мая украинские военные обстреляли город Свердловск предположительно американскими ракетами ATACAMS. По его словам, когда на место начавшегося пожара прибыли пожарные и врачи, ВСУ предприняли еще одну атаку — уже с помощью беспилотников. В результате пострадали восемь мирных жителей Фото: @glava_lnr_info Глава Запорожской области Евгений Балицкий 20 мая сообщил о массированном обстреле Васильевки. Повреждено несколько домов в центре города и здание Социального фонда России Фото: @BalitskyEV Вооруженные силы России уничтожили около 90% тепловых электростанций на Украине, заявил 20 мая депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. По его словам, на Украине функционирует лишь десятая часть этой инфраструктуры Фото: Evgeniy Maloletka / AP На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК; военкоматы) передали запросы на поиск 94,5 тыс. человек, уклоняющихся от военной службы, подсчитало украинское издание «Обозреватель» Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 20 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что временно прекращены восстановительные работы в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка, поскольку они постоянно находятся под обстрелом ВСУ Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Семь человек погибли в результате удара по базе отдыха под Харьковом 19 мая, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters В ночь на 19 мая Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки дронов Фото: пресс-служба ООО «Славянск Эко» 18 мая вооруженные силы России взяли под контроль село Старица в Харьковской области

На фото: последствия обстрела в Харьковской области Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 18 мая украинские дальнобойщики провели акцию протеста против нового закона о мобилизации на трассе Киев — Одесса Фото: @cryptokvartal 17 мая президент Владимир Путин во время государственного визита в Китай заявил, что планов штурмовать город Харьков у России нет. По его словам, операция на границе Харьковской области нужна, чтобы создать буферную зону и обезопасить российские регионы от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит мобилизовывать заключенных в ряды ВСУ. По оценкам замминистра юстиции страны Елены Высоцкой, подписать контракт и отправиться на фронт готовы около 4,5 тыс. осужденных Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP В Харьковской области из мест постоянного проживания эвакуировали почти 8 тыс. человек, сообщил 15 мая глава областной военной администрации Олег Синегубов. Днем ранее власти Сумской области объявили эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией, заявил глава ОВА Владимир Артюх Фото: Evgeniy Maloletka / AP Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 14 мая прибыл в Киев с двухдневным визитом. 15 мая на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он заявил, что Вашингтон направит $2 млрд для военной помощи Украине Фото: Efrem Lukatsky / AP 14 мая власти Харькова и местные СМИ сообщали о серии взрывов в городе Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 13 мая президент Украины Владимир Зеленский (на фото) признал продвижение российской армии на Харьковском направлении. По данным Минобороны РФ, с 11 по 15 мая российские военные взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP 12 мая в Белгороде снаряд попал в десятиэтажку, полностью обрушился подъезд. В Минобороны сообщили, что дом был поврежден фрагментами одной из шести сбитых над городом ракет «Точка-У». По данным МЧС, из-под завалов были извлечены тела 17 погибших, 17 человек удалось спасти Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев / купить фото 12 мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложном положении ВСУ в Харьковской области на фоне наступления российской армии. Глава военной администрации области Олег Синегубов рассказал, что из граничащих с Россией районов эвакуировано более 4 тыс. человек Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy На фоне наступления ВС РФ в Харьковской области ВСУ сменили командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков». Им вместо Юрия Галушкина стал Михаил Драпатый (на фото), сообщила группировка войск «Хортица» Фото: Министерство обороны Украины Вечером 10 мая украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В результате взрыва произошло возгорание, были повреждены находящиеся рядом дома. Четыре человека погибли, еще 11 получили ранения, заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По предварительным данным республиканских властей, при атаке применялись дальнобойные ракеты американского производства ATACMS с кассетными зарядами Фото: @mchslnr Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране еще на 90 суток, следует из данных на сайте Верховной рады Фото: Reuters / Thomas Peter/File Photo В результате обстрелов 8 мая повреждены энергетические объекты в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях, а также части Запорожской, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко Фото: @operativnoZSU 8 мая нефтебаза в Луганске подверглась украинскому обстрелу, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Также были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы оказались частично обесточены Фото: очевидца На Украине две ГЭС были выведены из строя, сообщили 9 мая в «Укргидроэнерго». В компании заявили, что значительные повреждения объектам гидроэнергетики были нанесены в результате утренних ударов 8 мая. Администрация Киева уведомила об ограничении подачи электроэнергии в столицу Фото: Укргидроэнерго 6 мая в Борисовском районе Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали машины ГК «Агро-Белгорье», перевозившие сотрудников свинокомплекса, сообщил оперштаб региона. Семь человек погибли, заявили «Ъ» в компании. По данным Минздрава, более 40 человек пострадали Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова / Телеграм-канал Вячеслава Гладкова 5 мая взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов Фото: Reuters / Sofiia Gatilova 4 мая МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко и ряд прошлых или настоящих высокопоставленных официальных лиц В ночь на 2 мая воздушная тревога звучала в семи украинских регионах. В Одессе в результате атаки вспыхнул мощный пожар, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Минобороны РФ подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины Фото: Reuters 2 мая СМИ Украины со ссылкой на замминистра обороны Украины Екатерину Черногоренко (на фото) сообщили, что Минобороны начало переговоры с неназванной спутниковой компанией по ограничению съемки территории страны, чтобы российские военные не получали свежей информации со спутника Фото: Министерство обороны Украины 2 мая власти Украины сообщили, что эвакуировали не менее 111 детей из нескольких населенных пунктов в Харьковской области Фото: Evgeniy Maloletka / AP В ночь на 2 мая над пятью российскими регионами перехвачено и сбито 12 беспилотников. По сообщениям губернатора Курской области Романа Старовойта (на фото), в результате атаки в поселке Поныри повреждена линия электропередачи, в населенном пункте нет света Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 1 мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе СВО Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото 1 мая в Горловке (ДНР) в результате украинского обстрела нарушено водоснабжение, часть города обесточена, сообщил мэр города Иван Приходько Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото 1 мая в Сумской области Украины местным жителям ограничили доступ в пятикилометровую приграничную зону. Исключение составляют медики, спасатели и строители фортификационных сооружений Фото: Hanna Arhirova / AP 1 мая в Германии подожгли летний домик на земельном участке, принадлежащем главе оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру (на фото). Немецкие СМИ связывают нападение с тем, что компания поставляет оружие киевским властям Фото: Alex Kraus / Reuters Минобороны России сообщило, что в ночь на 1 мая силы ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников над Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областями. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (на фото), в его регионе атаковали поселок Красное и село Вознесеновка, пострадавших нет Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 1 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по текущей обстановке в зоне СВО. Он поручил наращивать поставки вооружения для поддержания темпов наступления Фото: Министерство обороны РФ 1 мая США ввели санкции против примерно 250 компаний из России, КНР и Турции, а также против российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и исследовательских институтов Минобороны. Согласно пояснениям Госдепа, РХБЗ попали под ограничения из-за подозрений в использовании хлорпикрина против ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все обвинения США в применении химоружия «голословными» и «ничем не подкрепленными» Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Следующая фотография 1 / 50 27 мая украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Мадрид для переговоров с испанским премьер-министром Педро Санчесом (на фото справа). По итогам встречи стороны подписали соглашение о безопасности, в рамках которого Испания предоставит Украине военную помощь на €1,1 млрд Фото: Reuters / Susana Vera Правительство Украины приняло решение упростить ряд процедур, связанных с производством боеприпасов, сообщил 27 мая глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев (на фото) Фото: @d.getmancev 26 мая глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что число погибших при ударе по универмагу в центре Харькова достигло 16 человек. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в торговом центре находились военный склад и командный пункт ВСУ Фото: Reuters / Sofiia Gatilova 26 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина посетить мирную конференцию в Швейцарии, которая пройдет 15–16 июня. По его словам, участие уже подтвердили более 80 государств из 160 приглашенных. На видео (кадр на фото) Владимир Зеленский обращается к лидерам стран на фоне типографии, сгоревшей, по его словам, в результате российской атаки Фото: @V_Zelenskiy_official 25 мая министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам встречи глав ведомств стран G7 в Италии заявила, что основной механизм использования замороженных активов России — обеспечение кредита Украине средствами, вырученными за счет инвестирования российских средств. На счетах в западных банках заморожено примерно $300 млрд Банка России Фото: Reuters / Leah Millis//File Photo 25 мая президент России Владимир Путин провел в Королеве встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ней также приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров. «Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооруженных Сил современным, высокотехнологичным оружием и техникой»,— сказал в ходе совещания Владимир Путин. Президент напомнил о необходимости эффективно использовать ресурсы «народного ОПК», чтобы еще больше увеличить выпуск продукции Фото: пресс-служба президента РФ Украинские военные ударили по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, сообщил 25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин Фото: соцсети Поздно вечером 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные открыли шлюзы на плотине Днепровской ГЭС. Станция находится в подконтрольной Украине части Запорожской области Фото: Stringer / Reuters 24 мая ВСУ выпустили 25 снарядов из реактивной системы залпового огня по Шебекинскому округу Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото 23 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. По его словам, удар был нанесен по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия. Есть погибшие и раненые Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, два человека погибли в результате обстрела Лисичанска 22 мая. По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства HIMARS Фото: @glava_lnr_info 21 мая Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине. 90% из них пойдет на содействие армии страны, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети Х Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Власти Украины запретили женщинам-медикам трудоустраиваться без постановки на учет в территориальном центре комплектования, сообщила Судебно-юридическая газета Украины со ссылкой на постановление кабмина Фото: Efrem Lukatsky / AP Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 20 мая украинские военные обстреляли город Свердловск предположительно американскими ракетами ATACAMS. По его словам, когда на место начавшегося пожара прибыли пожарные и врачи, ВСУ предприняли еще одну атаку — уже с помощью беспилотников. В результате пострадали восемь мирных жителей Фото: @glava_lnr_info Глава Запорожской области Евгений Балицкий 20 мая сообщил о массированном обстреле Васильевки. Повреждено несколько домов в центре города и здание Социального фонда России Фото: @BalitskyEV Вооруженные силы России уничтожили около 90% тепловых электростанций на Украине, заявил 20 мая депутат Верховной рады, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. По его словам, на Украине функционирует лишь десятая часть этой инфраструктуры Фото: Evgeniy Maloletka / AP На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК; военкоматы) передали запросы на поиск 94,5 тыс. человек, уклоняющихся от военной службы, подсчитало украинское издание «Обозреватель» Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 20 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что временно прекращены восстановительные работы в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка, поскольку они постоянно находятся под обстрелом ВСУ Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Семь человек погибли в результате удара по базе отдыха под Харьковом 19 мая, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters В ночь на 19 мая Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани приостановил работу после атаки дронов Фото: пресс-служба ООО «Славянск Эко» 18 мая вооруженные силы России взяли под контроль село Старица в Харьковской области

На фото: последствия обстрела в Харьковской области Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters 18 мая украинские дальнобойщики провели акцию протеста против нового закона о мобилизации на трассе Киев — Одесса Фото: @cryptokvartal 17 мая президент Владимир Путин во время государственного визита в Китай заявил, что планов штурмовать город Харьков у России нет. По его словам, операция на границе Харьковской области нужна, чтобы создать буферную зону и обезопасить российские регионы от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит мобилизовывать заключенных в ряды ВСУ. По оценкам замминистра юстиции страны Елены Высоцкой, подписать контракт и отправиться на фронт готовы около 4,5 тыс. осужденных Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP В Харьковской области из мест постоянного проживания эвакуировали почти 8 тыс. человек, сообщил 15 мая глава областной военной администрации Олег Синегубов. Днем ранее власти Сумской области объявили эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией, заявил глава ОВА Владимир Артюх Фото: Evgeniy Maloletka / AP Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 14 мая прибыл в Киев с двухдневным визитом. 15 мая на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он заявил, что Вашингтон направит $2 млрд для военной помощи Украине Фото: Efrem Lukatsky / AP 14 мая власти Харькова и местные СМИ сообщали о серии взрывов в городе Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko 13 мая президент Украины Владимир Зеленский (на фото) признал продвижение российской армии на Харьковском направлении. По данным Минобороны РФ, с 11 по 15 мая российские военные взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP 12 мая в Белгороде снаряд попал в десятиэтажку, полностью обрушился подъезд. В Минобороны сообщили, что дом был поврежден фрагментами одной из шести сбитых над городом ракет «Точка-У». По данным МЧС, из-под завалов были извлечены тела 17 погибших, 17 человек удалось спасти Фото: Коммерсантъ / Владимир Барышев / купить фото 12 мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложном положении ВСУ в Харьковской области на фоне наступления российской армии. Глава военной администрации области Олег Синегубов рассказал, что из граничащих с Россией районов эвакуировано более 4 тыс. человек Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy На фоне наступления ВС РФ в Харьковской области ВСУ сменили командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков». Им вместо Юрия Галушкина стал Михаил Драпатый (на фото), сообщила группировка войск «Хортица» Фото: Министерство обороны Украины Вечером 10 мая украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В результате взрыва произошло возгорание, были повреждены находящиеся рядом дома. Четыре человека погибли, еще 11 получили ранения, заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По предварительным данным республиканских властей, при атаке применялись дальнобойные ракеты американского производства ATACMS с кассетными зарядами Фото: @mchslnr Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране еще на 90 суток, следует из данных на сайте Верховной рады Фото: Reuters / Thomas Peter/File Photo В результате обстрелов 8 мая повреждены энергетические объекты в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях, а также части Запорожской, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко Фото: @operativnoZSU 8 мая нефтебаза в Луганске подверглась украинскому обстрелу, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Также были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы оказались частично обесточены Фото: очевидца На Украине две ГЭС были выведены из строя, сообщили 9 мая в «Укргидроэнерго». В компании заявили, что значительные повреждения объектам гидроэнергетики были нанесены в результате утренних ударов 8 мая. Администрация Киева уведомила об ограничении подачи электроэнергии в столицу Фото: Укргидроэнерго 6 мая в Борисовском районе Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали машины ГК «Агро-Белгорье», перевозившие сотрудников свинокомплекса, сообщил оперштаб региона. Семь человек погибли, заявили «Ъ» в компании. По данным Минздрава, более 40 человек пострадали Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова / Телеграм-канал Вячеслава Гладкова 5 мая взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов Фото: Reuters / Sofiia Gatilova 4 мая МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко и ряд прошлых или настоящих высокопоставленных официальных лиц В ночь на 2 мая воздушная тревога звучала в семи украинских регионах. В Одессе в результате атаки вспыхнул мощный пожар, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Минобороны РФ подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины Фото: Reuters 2 мая СМИ Украины со ссылкой на замминистра обороны Украины Екатерину Черногоренко (на фото) сообщили, что Минобороны начало переговоры с неназванной спутниковой компанией по ограничению съемки территории страны, чтобы российские военные не получали свежей информации со спутника Фото: Министерство обороны Украины 2 мая власти Украины сообщили, что эвакуировали не менее 111 детей из нескольких населенных пунктов в Харьковской области Фото: Evgeniy Maloletka / AP В ночь на 2 мая над пятью российскими регионами перехвачено и сбито 12 беспилотников. По сообщениям губернатора Курской области Романа Старовойта (на фото), в результате атаки в поселке Поныри повреждена линия электропередачи, в населенном пункте нет света Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 1 мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе СВО Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото 1 мая в Горловке (ДНР) в результате украинского обстрела нарушено водоснабжение, часть города обесточена, сообщил мэр города Иван Приходько Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото 1 мая в Сумской области Украины местным жителям ограничили доступ в пятикилометровую приграничную зону. Исключение составляют медики, спасатели и строители фортификационных сооружений Фото: Hanna Arhirova / AP 1 мая в Германии подожгли летний домик на земельном участке, принадлежащем главе оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру (на фото). Немецкие СМИ связывают нападение с тем, что компания поставляет оружие киевским властям Фото: Alex Kraus / Reuters Минобороны России сообщило, что в ночь на 1 мая силы ПВО уничтожили 6 украинских беспилотников над Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областями. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (на фото), в его регионе атаковали поселок Красное и село Вознесеновка, пострадавших нет Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 1 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по текущей обстановке в зоне СВО. Он поручил наращивать поставки вооружения для поддержания темпов наступления Фото: Министерство обороны РФ 1 мая США ввели санкции против примерно 250 компаний из России, КНР и Турции, а также против российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и исследовательских институтов Минобороны. Согласно пояснениям Госдепа, РХБЗ попали под ограничения из-за подозрений в использовании хлорпикрина против ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все обвинения США в применении химоружия «голословными» и «ничем не подкрепленными» Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Смотреть

19:05. Италия может частично рассекретить содержание пакетов военной помощи Украине — министр обороны страны Гуидо Крозетто.

18:45. Мирный житель получил ранения после того, как в селе Новостроевка-Вторая Белгородской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство — губернатор Гладков.

18:39. Задачи освобождения Харькова сейчас не стоит, речь идет о создании санитарной зоны — глава ДНР Пушилин.

18:21. Запад будет корректировать стратегию поддержки Украины по мере изменения ситуации на поле боя, предоставит ей необходимые вооружения — госсекретарь США Блинкен.

18:11. Украинские дроны атаковали села Гордеевка и Успеновка Курской области, в одном домовладении в Гордеевке и в одном в Успеновке начался пожар, повреждена линия электропередачи, проблемы с энергоснабжением отмечаются в Викторовском сельсовете — врио губернатора Смирнов.

17:57. Женщина получила осколочное ранение височной области во время минометного обстрела хутора Стадникова в Шебекинском городском округе Белгородской области — губернатор региона Гладков.

17:52. ВСУ обстреляли село Байцуры Борисовского района Белгородской области, пострадавших нет, повреждено здание на территории сельскохозяйственного предприятия и две единицы спецтехники — губернатор региона Гладков.

17:05. В ЕС обсуждают предложение ввести санкции против «Ингосстраха», страхующего российские нефтяные танкеры — Bloomberg.

17:02. Власти Санкт-Петербурга полностью оплатят ремонт квартир в случае их повреждения в результате атак беспилотников — городское правительство.

16:57. Министр иностранных дел России Лавров призвал страны глобального Юга не поддаваться давлению Запада и отказаться от участия в швейцарской встрече по Украине — МИД РФ.

16:56. НАТО рассматривает возможность назначения спецпредставителя по Украине — Госдеп.

16:52. США оставляют за Украиной решение о том, как вести боевые действия с Россией — Госдеп об ограничениях на использование американского оружия.

16:48. Путин: ключевые для РФ вопросы сейчас решаются на фронте.

16:23. Украине нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для защиты линии фронта — советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

16:09. Российские войска имеют значительное превосходство в снарядах, ракетах, тактической авиации — Bloomberg со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

16:05. Серия взрывов произошла в Харькове — издание «Общественное. Новости». Воздушная тревога в Харьковской области действует уже три с половиной часа.

15:33. Венгрия блокирует договоренности о начале переговоров о вступлении Украины в союз — Bloomberg со ссылкой на источники.

15:30. Правительство Литвы одобрило предложение парламента запретить с 3 июня импорт 2,8 тыс. категорий товаров из России и Белоруссии — литовское радио.

14:40. Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью с 13 до 14 часов мск, сообщило российское Минобороны.

14:31. Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке c помощью дрона-камикадзе в городе Шебекино, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13:58. Politico: власти ЕС хотят начать переговоры о вступлении Украины в блок до того, как 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии.

13:46. Хутор Мухин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13:41. ВСУ более 80 раз обстреляли за сутки населенные пункты Белгородской области, в результате атак пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13:19. Власти Курской области направили в 2023 году более 2 млрд руб. для переселения жителей из приграничных районов региона, которые подвергаются обстрелам, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

13:00. Село Грузское в Белгородской области находится под обстрелом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

12:37. Москву успешно защитили от беспилотников, заявил начальник службы РЭБ ВКС РФ Юрий Ласточкин.

12:15. Будапешт попросил Минск содействовать тому, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее, добавил Сийярто.

12:14. Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине и не отправит туда ни одного венгерского солдата, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

12:08. Пострадавших и разрушений после обстрела Энергодара нет, сообщает директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

12:06. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал немедленно начать переговоры по Украине и подчеркнул, что минская площадка открыта для этого.

11:58. Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо прибыл с визитом в Киев, сообщило посольство США в украинской столице.

11:48. Морская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны России.

11:40. Великобритания разрешила Украине использовать переданные ею ракеты Storm Shadow для ударов по объектам на территории России Киев уже применял это оружие, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

11:31. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что продолжаются обмены списками без вести пропавших с украинской стороной.

10:50. Взрыв произошел в Харькове на фоне объявленной ранее воздушной тревоги в Харьковской области, сообщил мэр города Игорь Терехов.

10:27. Обмены пленными между Москвой и Киевом приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Украины, заявила уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

10:12. Жителя Запорожской области выдворили из России с запретом въезда на территорию страны за сбор информации о российских военных и поддержку украинских националистов в соцсетях, сообщает УФСБ по Запорожской области.

10:08. Швеция направит Украине военную помощь на сумму 13,3 млрд шведских крон ($1,3 млрд), сообщило правительство скандинавской страны.

9:56. ВСУ атаковали дронами села Муром и Пороз в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:41. Euractiv: только Дания, Канада, Нидерланды и Португалия выполнили финансовые обязательства в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов для ВСУ.

9:32. Польша не ограничивает применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ, заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

9:23. The Washington Post: Китай после начала украинского конфликта был готов отправить вооружение России, но «воздержался» после звонка президент США Джо Байдена.

8:23. Два частных дома и три постройки загорелись в поселке Теткино Курской области после сброса взрывных устройств на них с двух дронов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Сейчас возгорания потушены, никто не пострадал.

8:16. Bloomberg: Германия и Чехия призвали Евросоюз собрать рабочую группу на высоком уровне, чтобы найти способы поэтапного отказа от поставок газа из России, включая экспорт СПГ, а также нефти и ядерного топлива.

8:11. Администрация США не добивается обострения украинского конфликта в какой-либо форме, заверили в Белом доме.

7:49. Системы ПВО сбили беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

7:46. The Telegraph: союзники Украины попросили президента Владимира Зеленского не требовать «невозможного» и не давить на членов НАТО по вопросу сроков вступления страны в альянс.

7:46. Минобороны сообщило, что в течение ночи средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью. Также над регионом сбили семь реактивных снарядов РСЗО «Град». Информации о пострадавших нет.