Апрель прояснил активность индустрии

Пока аналитики спорят о том, было ли ускорение или охлаждение динамики промпроизводства в марте по сравнению с февралем (см. “Ъ” от 2 мая), опережающие индикаторы состояния промышленности в апреле роста активности в секторе не фиксируют. По оценке S&P, индекс PMI в российской обработке в апреле оказался минимальным за последние три месяца (54,3 пункта), хотя и находится в зоне роста деловой активности. Динамика выпуска замедлилась по сравнению с мартом, а прирост новых заказов оказался самым медленным за три месяца и обеспечен внутренним спросом, внешний же продолжил снижаться. Создание новых рабочих мест также замедлилось по сравнению с мартом, хотя и близко к максимуму за 23 года. Ожидания выпуска в ближайший год остались позитивными, но также снизились до минимума за три последних месяца. Оптимизм подкреплялся разработкой нового ассортимента продукции и надеждами на более сильный клиентский спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Схожие результаты опросов промышленников публикует Сергей Цухло из ИНП РАН (ранее Институт Гайдара). По его данным, фактический рост спроса в апреле на минимуме за полгода и почти втрое меньше, чем в марте. При этом нормальным такой спрос оценивают 78% предприятий — максимум с февраля 2022 года (79%). «Отказ предприятий от завышенных, как оказалось, ожиданий продаж увеличил удовлетворенность их объемами за два месяца на 16 процентных пунктов»,— фиксирует господин Цухло. Впрочем, респонденты ИНП РАН в апреле снова увеличили прогнозы спроса до пиковых значений 2023 года после спада в январе 2024 года. Рост выпуска также продолжился, но был медленнее, а баланс планов выпуска заметно (на 8 пунктов) скорректировался. Кроме того, компании сохраняют избыток готовой продукции на складах на максимуме с июля 2020 года.

Интенсивность набора персонала при этом снизилась, как и ожидаемый наем работников. «Интенсивный рост численности работников конца 2023 года в сочетании с торможением роста спроса и выпуска начала 2024 года привел к снижению дефицита персонала во втором квартале до 34% после рекордных 48% в январе»,— констатируют авторы исследования, отмечая, что это затормозило «зарплатную гонку». Кадровый голод остается главным ограничением роста выпуска, однако его значимость снижается, а значимость экспортного спроса и инвестиций — растет (см. график).

Артем Чугунов