Ожидания отрываются от экономики

Свежая порция макроэкономической статистики Росстата за первый квартал 2024 года поддержала мнение профессиональных наблюдателей о повышенных темпах роста экономики в терминах «год к году» при их стабилизации в первом квартале: в сопоставлении месяц к месяцу при снятии сезонных и календарных эффектов роста не наблюдалось. Несмотря на повышенные ожидания краткосрочной динамики роста экономики со стороны компаний и граждан, меры жесткой денежной политики Банка России проявятся до конца года и будут работать не в пользу сохранения даже текущих темпов роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценке Минэкономики, в марте 2024 года ВВП РФ вырос к марту 2023-го на 4,2% — после роста на 7,6% в феврале. До 3 процентных пунктов (п. п.) этого замедления приходятся на исчерпание эффекта високосного февраля, считает Александр Исаков из Bloomberg Economics. Во всех секторах с непрерывным циклом производства (добыче, металлургии, нефтепереработке) «високосность» усиливает рост в сравнении с прошлогодним — на 3,6 п. п. в феврале, на 1,1 п. п. в первом квартале и на 0,3 п. п.— в целом в 2024 году.

В марте же экономика РФ, вероятнее всего, оставалась «на плато», почти не изменившись в размерах.

По оценке Минэкономики, с исключением сезонного и календарного факторов в марте 2024 года (в нем было на рабочий день меньше, чем годом ранее) по сравнению с февралем ВВП вырос на плюс 0,1 п. п. (как и месяцем ранее). По итогам первого квартала, по оценке министерства, рост ВВП составил 5,4% год к году. По расчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», прокси-индикатор выпуска нефинансового сектора (базовых секторов экономики) прибавил за тот же период 5,8% в годовом выражении в основном за счет промышленности (заметно более половины вклада), торговли и строительства.

Впрочем, оценки выпуска основных секторов в марте расходятся. В Минэкономики считают, что с учетом сезонности и календарности выпуск промышленности почти не менялся — рост в 0,1% после 1,3% за февраль 2024 года, оценка Росстата — 0,1% и 1,6% соответственно. «Рост в феврале обусловлен неполным учетом календарного фактора (дополнительного дня в феврале из-за високосности). При его более точном учете (с исходного ряда Росстата) темп прироста в феврале оценивается нами лишь в 0,5%, а вот в марте — в 1,2%»,— констатируют в ЦМАКП. Там отмечают лишь один месяц «ощутимой положительной динамики выпуска» и считают, что говорить о новой фазе роста рано.

Рынок труда же «становится все горячее», отмечают аналитики «Твердых цифр». В марте Росстат зафиксировал новый минимум безработицы — 2,7%, а рост реальных зарплат в феврале составил 10,8% год к году.

Рост реальных располагаемых доходов в первом квартале 2024 года Росстат оценивает в 5,8% (после налогов и обязательных платежей).

Основной вклад эту в динамику внесли оплата труда (5,6 п. п.), соцвыплаты (0,2 п. п.) и доходы от предпринимательства (0,1 п. п.). Заметим, что ведомство пересчитало и динамику реальных доходов за 2022 и 2023 годы: оценки были повышены с минус 1% до плюс 4,5% и с плюс 5,4% до 5,8% соответственно — то есть еще два года назад показатель превысил уровень 2013 года, а в первом квартале 2024 года был выше квартального показателя 2013 года на 16,3%. «Небольшой ложкой дегтя остается тот факт, что в долларах США доходы населения пока далеки от 2013 года, и их возвращение на этот уровень не просматривается»,— замечают аналитики Telegram-канала MMI.

В результате, по оценкам Минэкономики, суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг населению в марте увеличился на 9% в реальном годовом выражении (10,4% в феврале, и 9% за первый квартал), а с исключением сезонности — на 0,4% за март 2024 года, благодаря росту трат на товары при стабилизации в услугах и снижении трат на общепит. «О замедлении потребительского спроса речи не идет — его поддерживают и растущие зарплаты, и потребительское кредитование»,— считают аналитики «Твердых цифр».

Пока доходов населения хватает и на сбережения, и на потребление, что вынуждает ЦБ выжидать дольше, чем предполагалось, отмечают аналитики Райффайзенбанка. Зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя решение регулятора о ставке (см. “Ъ” от 27 апреля), отмечал, что «в ближайшие несколько месяцев» может стать понятно — достаточно ли ужесточение монетарной политики и находимся ли «мы на пути к устойчивому равновесию». Впрочем, эффект от ставки в 16% и жесткого макропруденциального регулирования ЦБ на динамике рынка труда, зарплат и выпуска промышленности проявится не ранее четвертого квартала 2024 года, считает Александр Исаков.

Артем Чугунов