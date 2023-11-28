Президент Чехии: Запад не выполнил обещания по поставкам оружия Украине

Украина получает от Запада недостаточно военной техники для продолжения интенсивных действий, считает президент Чехии Петр Павел. В интервью газете Corriere della Sera он сказал, что возникший «дисбаланс в поставках» создает неопределенность, которая «не является хорошей основой для военного планирования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Павел

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Петр Павел

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы не выполнили свои обещания обеспечить украинцев артиллерийскими боеприпасами, подготовка к (использованию истребителей.— "Ъ") F-16 идет не так быстро, как хотелось бы. После поставок Storm Shadows из Великобритании и аналогичных ракет из Франции Украина рассчитывала получить немецкие Taurus. Но Берлин еще не решил, поставлять эти ракеты или нет»,— пояснил господин Павел.

Его попросили прокомментировать его собственные слова, озвученные летом, о том, что любой достигнутый Украиной к концу года результат станет основой для переговоров. Журналист добавил, что сейчас ситуация для Киева «не выглядит хорошей отправной точкой» для диалога. Петр Павел пояснил, что он «имел в виду, что в этом году у Украины будет только один шанс на крупное контрнаступление». «Контрнаступления являются дорогостоящими, трудоемкими и отнимающими много времени: невозможно провести два или три крупных наступления за один год»,— ответил он.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре 2023-го советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пожаловался на затянувшиеся поставки оружия странами Запада. Он заявил, что страна планирует наращивать производство оружия с помощью иностранных инвестиций. По данным The Wall Street Journal, ВСУ пытаются возобновить контрнаступление в Херсонской области, переправляя небольшие группы военных ночами через Днепр.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер