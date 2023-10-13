Подоляк: у Украины есть образцы ракет с дальностью полета до 1000 км

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна планирует наращивать производство оружия с помощью иностранных инвестиций. По его словам, особое внимание уделяют производству дальнобойных ракет, беспилотников и снарядов для танков и артиллерии.

«Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только производство дронов, но и ракетное производство. И у нас уже есть отработанные экспериментальные образцы дальностью 750–1000 км»,— сказал господин Подоляк в интервью 24-му каналу.

Он также пожаловался на затянувшиеся поставки оружия странами Запада. Так советник президента прокомментировал слова начальника главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что ВСУ «выбились из графика» наступления.

По словам господина Подоляка, переговоры о поставках оружия осенью 2022 года «медленно разворачивались». «Логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок»,— рассказал он.

Как он уточнил, Киев договаривался получить оружие «через три недели, а получили через два–три месяца». «Мы из графика выпадаем на 6–9 месяцев»,— добавил Михаил Подоляк (цитата по «РИА Новости»).

Господин Буданов ранее утверждал, что у Украины есть шансы «закончить войну победой» в 2023 году. Накануне он, комментируя эти слова, заявил, что ВСУ «выбились из графика», и на это были различные причины, но большинство из них составляет гостайну. The New York Times писала, что с начала года Россия заняла на 302 кв. км больше, чем удалось занять Украине. В США говорили, что ВСУ продолжат контрнаступление зимой.

Лаура Кеффер