WSJ: ВСУ пытаются возобновить контрнаступление, перебрасывая силы через Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются возобновить контрнаступление в Херсонской области, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, небольшие группы военных ночами перебираются через Днепр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Babenko / AP Фото: Alex Babenko / AP

Как пишет WSJ со ссылкой на украинских военных, им удалось создать три опорные точки и «отрезать дорогу, которую Россия использует для снабжения войск в этом районе». Утверждается, что Киеву удалось перебросить бронированные внедорожники HMMWV и как минимум одну боевую машину пехоты. Минобороны РФ не сообщало о том, что ВСУ удалось закрепиться на левом берегу. 9 ноября ведомство утверждало, что российские военные сорвали «очередную попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра».

По данным WSJ, ВСУ активизировали переправы через реку еще летом, по мере спада воды после разрушения Каховской ГЭС. Как пишет газета, операция на другом берегу Днепра для Украины является дорогостоящей и тяжелой. Солдаты сказали газете, что находятся под сильными обстрелами. Один из рядовых сообщил WSJ, что войскам удалось «продвинуться на 100 ярдов за шесть дней», после чего его эвакуировали с контузией. Один из украинских военнослужащих, Ярослав, сказал газете, что попытка контрнаступления через Днепр — это «последний шанс на прорыв, пока война не зашла в полный тупик».

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