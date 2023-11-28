Концессионер теплосетей тамбовского Котовска требует с властей 413 млн рублей

В арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» о взыскании с администрации Котовска 412,3 млн руб. Третьим лицом выступает правительство региона.

Иск пока не принят к производству. Суть требований не раскрывается.

Концессия была заключена в 2017 году на 20 лет. По ее условиям, «Компьюлинк» должен был за 501,6 млн руб. построить шесть модульных котельных общей мощностью 89,8 МВт. Сам концессионер вкладывал в проект 201,6 млн, а 300 млн предоставлял федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В 2020 году полиция возбудила уголовное дело о хищениях при строительстве котельных. В сентябре 2023 года она дошло до суда. По версии следствия, топ-менеджеры компании-подрядчика Юрий Данилюк, Олег Попов и Юрий Чернышов, а также бывший вице-губернатор по ЖКХ Игорь Кулаков похитили 119 млн руб. Кроме того, по решению судов тамбовские власти должны вернуть Фонду ЖКХ 111,6 млн руб.

В 2022 году областная прокуратура потребовала расторгнуть саму концессию, так как соглашение не подписала третья сторона — сам регион. Надзорному ведомству не удалось добиться этого в трех инстанциях, так как у иска истек срок давности.

«Компьюлинк инфраструктура ТО» также является концессионером теплосетей в присоединенном к Тамбову поселке Строитель. Компания должна была вложить 350 млн руб., однако не выполнила работ на 151 млн. Мэрия Тамбова решила расторгнуть эту концессию.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Из "Компьюлинка" уходит тепло».

Александр Прытков

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