Из «Компьюлинка» уходит тепло

Власти Тамбова решили досрочно расторгнуть концессионное соглашение со структурой ГК «Компьюлинк» ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» об обновлении объектов теплоснабжения в поселке Строитель. Компания еще в 2019 году должна была реконструировать котельную и 2,4 км сетей, однако к этим работам так и не приступила. Всего по концессии анонсировались 350 млн руб. инвестиций, из которых более 151 млн не потрачено. В «Компьюлинке» ситуацию не комментируют. По данным «Ъ-Черноземье», власти не согласовали изменение инвестиционной программы, хотя стоимость работ по котельной выросла в полтора раза. Эксперты считают, что суд поддержит мэрию, если компания не согласится на добровольное расторжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О решении досрочно расторгнуть концессионное соглашение в сфере теплоснабжения с ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» в поселке Строитель вечером 17 октября сообщил у себя в telegram-канале депутат гордумы Тамбова от КПРФ Артем Александров. Около полуночи эту информацию подтвердил глава города Максим Косенков. Решение было принято на заседании рабочей группы с участием представителей областного министерства ТЭК и ЖКХ, регионального департамента цен и тарифов и депутатов гордумы. Причиной Максим Косенков назвал невыполнение в полном объеме мероприятий концессии.

Она была заключена в 2017 году на 25 лет между Цнинским сельсоветом Тамбовского района и компанией на строительство и реконструкцию инфраструктуры в Строителе и селе Бокино. Этот сельсовет и еще два позже были присоединены к Тамбову, мэрия с начала года стала правопреемником по всем ранее заключенным договорам, пояснил господин Косенков.

Артем Александров уточнил «Ъ-Черноземье», что компания не выполнила работы на 151,1 млн руб. Это реконструкция котельной №1 в Северном микрорайоне и 2,4 км теплосетей. Проект должны были завершить в 2019 году. «Концессионер к работам даже не приступал, чего он, впрочем, и не отрицает»,— добавил депутат.

По словам господина Александрова, компания ссылалась на состояние котельной: «Без экспертизы они не увидели реального состояния объекта и полагали, что выделенных средств хватит на ремонт». «На второй вопрос о том, какие условия помешали реконструкции сетей, внятного ответа не последовало»,— добавил он. Депутат также заявил о необходимости независимой экспертизы выполненных работ, чтобы оценить, «все ли средства пошли по назначению».

Предельный размер расходов по концессии составляет 350 млн руб. с НДС 18%, выяснил „Ъ“ из документации. Плата концедента, то есть администрации города, определена в 25 млн, средства выплачивались равными частями с 2018 по 2022 год. По проекту «Компьюлинк» должен был построить две газовые блочно-модульные котельные мощностью 27 МВт и 3 МВт, модернизировать старую (39,1 МВт) и создать 2,6 км сетей. В управление компания получила две котельные, два теплопункта и 18,2 км сетей.

Досрочное расторжение возможно в суде по требованию одной из сторон при «существенном нарушении другой стороной условий», следует из документации. В случае концессионера речь может идти о нарушении сроков работ или порядка эксплуатации, использовании объектов в иных целях, ненадлежащем исполнении обязательств, прекращении деятельности. Для концедента это невыполнение некоторых пунктов, различные действия, которые могут привести к необоснованному повышению затрат, и отказ согласовать обоснованные изменения инвестпрограммы и возмещать недополученную выручку.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» зарегистрировано в Котовске Тамбовской области в январе 2017 года для производства, передачи и распределения пара и горячей воды, а также кондиционирования воздуха. Уставный капитал — 3 млн руб. В 2022 году выручка составила 396,3 млн руб., чистый убыток — 28,3 млн. Годом ранее показатели равнялись 375,4 и 30,8 млн. Гендиректор — Кристина Еременко. Она также возглавляет филиал в Строителе и подмосковные структуры ГК ООО «Компьюлинк инфраструктура Ликино-Дулево» и ООО «Компьюлинк инфраструктура Кашира». Учредитель всех трех компаний — столичное ООО «УК Компьюлинк инфраструктура» Юрия Данилюка.

Сложности у компании в регионе начались в 2020 году. Тогда полиция возбудила уголовное дело о хищении около 200 млн руб. при модернизации инфраструктуры Котовска. Концессия была заключена в 2017 году на 20 лет, «Компьюлинк» должен был за 501,6 млн руб. (из них 300 — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) построить шесть модульных котельных общей мощностью 89,8 МВт. В середине этого сентября дело дошло до суда.

В итоге в хищении 119 млн руб. обвиняются топ-менеджеры компании Юрий Данилюк и Юрий Чернышов, руководитель их подрядчика Олег Попов, а также бывший вице-губернатор Игорь Кулаков, курировавший сферу ЖКХ в 2015-2018 годах. Экс-чиновнику помимо мошенничества вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

Весной 2022 года региональная прокуратура потребовала расторгнуть концессию в Котовске, так как соглашение не подписала Тамбовская область в лице губернатора. Три судебные инстанции отказали ведомству в связи с истечением сроков давности.

Власти Котовска безуспешно пытаются оставить себе 111,6 млн руб., выделенных на проект Фондом ЖКХ. Федеральное казначейство выявило завышение стоимости оборудования при строительстве котельных на 186,7 млн и потребовало вернуть часть средств. Три инстанции отказали мэрии Котовска в признании незаконным предписания казначейства, а в другом процессе две инстанции узаконили решение правления Фонда ЖКХ о возврате 111,6 млн руб. и уплате 5,6 млн штрафа.

В «Компьюлинке» оперативно на запрос «Ъ-Черноземье» не ответили. В котовском офисе компании сказали, что руководитель находится в отпуске, из которого выйдет 19 октября.

С 2019 года концессионер регулярно судится с местными УК и ТСЖ за долги по теплу и горячей воде. По данным источников «Ъ-Черноземье» на местном коммунальном рынке, проблемой для нее стала выросшая стоимость реконструкции котельной. Изначально планировалось вложить почти 94 млн руб., однако после обследования объекта компания оценила затраты в полтора раза выше — порядка 139 млн. При этом изменения в инвестпрограмме так и не были согласованы.

Компания также хотела добиться увеличения платы концедента, но в бюджете сельсовета средств не было, добавил собеседник «Ъ-Черноземье».

Артем Александров пояснил «Ъ-Черноземье», что пока принято стратегическое решение о расторжении концессии: «Пойдет ли навстречу концессионер или мы будем добиваться этого в суде, еще неизвестно». Максим Косенков без уточнений отметил в telegram-канале, что после расторжения концессии объекты будут переданы одному из муниципальных предприятий Тамбова.

Гендиректор воронежской компании «Эксперт ЖКХ» Ольга Дятлова отметила, что в случае несогласия концессионера соглашение можно расторгнуть принудительно через арбитражный суд Тамбовской области. При этом, подчеркнула госпожа Дятлова, четырехлетняя просрочка «точно будет расценена судом как существенное нарушение условий договора».

«В среднем такие дела рассматриваются около полугода. Если суд встанет на сторону властей, расторжение концессии возможно еще через месяц — с даты вступления решения в силу. Однако процесс может быть затянут в вышестоящих инстанциях»,— пояснила эксперт.

Александр Прытков