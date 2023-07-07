Суд признал законным возврат Тамбовской областью 111,6 млн руб. Фонду ЖКХ за котовские котельные

Арбитражный суд Москвы отказал администрации Котовска Тамбовской области в признании незаконным и отмене решения правления федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о возврате 111,6 млн руб. и уплате 5,6 млн штрафа. Это следует из судебной документации.

Разбирательство касается концессии на строительство и эксплуатацию шести котельных общей мощностью 89,8 МВт. Общий объем финансирования составил 501,6 млн руб., из которых 300 млн пришлись на Фонд, а 201,6 млн — на частного инвестора ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО».

Фонд издал приказ о возврате 111,6 млн руб., а федеральное казначейство предписало котовским властям вернуть средства. Камеральная проверка этого ведомства обнаружила завышение стоимости оборудования при строительстве котельных на 186,7 млн. Это разница между ценой, отраженной в договоре поставки, и фактической стоимостью по проекту «с учетом прибыли и НДС по состоянию на декабрь 2016 года».

Мэрия Котовска оспорила приказ Фонда и предписание казначейства. Суд приостановил дело с Фондом до конца разбирательства с казначейством. В июне кассация подтвердила решения первой и апелляционной инстанций встать на сторону ведомства.

С 2020 года тамбовская полиция также расследует уголовное дело о хищении 200 млн руб. при строительстве котельных. А в 2022 году региональная прокуратура потребовала расторгнуть саму концессию, так как соглашение не подписала третья сторона — сам регион. Однако ей это не удалось сделать в трех инстанциях.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Правоохранители подогревают спор».

Александр Прытков

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