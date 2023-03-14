Кассация не стала расторгать концессию на строительство котельных в тамбовском Котовске

Арбитражный суд Центрального округа оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры Тамбовского области на решения предыдущих инстанций по делу о расторжении концессионного соглашения между мэрией Котовска и дочерней структурой крупной IT-компании «Компьюлинк» на строительство котельных и поставку тепла. Это следует из судебной документации.

Власти и ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» заключили концессию в 2017 году на 20 лет. По договору были возведены шесть модульных котельных общей мощностью более 80 МВт. Инвестиции составили 501,6 млн руб., из которых 300 млн предоставил Фонд содействия реформированию ЖКХ, а 201,6 млн инвестировал концессионер.

В 2020 году полиция возбудила уголовное дело о возможном хищении 200 млн руб. при реализации проекта. Обыски не раз проходили в офисах концессионера и мэрии Котовска. Два топ-менеджера «Компьюлинка» Юрий Данилюк и Юрий Чернышов, а также директор по развитию «Энергофита» Олег Попов уже более полугода находятся в СИЗО. Кроме того, федеральное казначейство потребовало от властей вернуть Фонду 111,6 млн руб. Сейчас это решение мэрия Котовская безуспешно оспаривает.

Прокуратура потребовала расторгнуть концессию 5707435 весной 2022 года. Ведомство аргументировало это тем, что соглашение не подписала третья сторона — Тамбовская область в лице губернатора. Первая инстанция отказала прокуратуре, указав что по срокам давности требование нужно было предъявить до апреля 2021 года. Апелляция согласилась с этим решением.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Правоохранители подогревают спор».

Александр Прытков

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