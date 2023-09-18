Завершено расследование хищений при строительстве котельных в Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве структурой ГК «Компьюлинк» котельных в Котовске на 119 млн руб. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в ведомстве, после вручения копий обвинительного заключения материалы направят в Ленинский районный суд Тамбова.

На скамье подсудимых окажутся топ-менеджеры компании-подрядчика Юрий Данилюк, Олег Попов и Юрий Чернышов, а также бывший заместитель губернатора Игорь Кулаков, который в 2015-2018 годах курировал ЖКХ. Бизнесменов обвиняют в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а экс-чиновника еще и в злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

В тамбовском управлении МВД сообщали о задержании и заключении под стражу топ-менеджеров «Компьюлинк» в августе прошлого года. По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемые похитили более 119 млн руб. бюджетных денежных средств при строительстве шести блочно-модульных котельных в Котовске.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-Черноземье» «Следствие разогрело топку».

Сергей Толмачев

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