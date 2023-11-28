Минэнерго: на юге России без электричества остаются 346 тыс. человек

На юге России без электричества остаются 346 тыс. потребителей, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, полностью восстановить электроснабжение планируют завтра, 29 ноября.

Господин Шульгинов уточнил, что в Крыму около 100 тыс. потребителей остается без электроснабжения, в Донецкой народной республике — 80 тыс., в Луганской — 136 тыс., В Запорожской области электричества нет у 16 тыс. человек, в Херсонской — у 9 тыс., в обоеих регионах восстановить подачу энергии планируют до конца дня. Ранее в МЧС заявили, что электроснабжение Крыма восстановлено.

«Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, в Республике Дагестан и Ростовской области»,— рассказал министр в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

В ночь на 27 ноября юг России накрыл самый мощный за всю историю наблюдений шторм. Известно о нескольких погибших. Сегодня еще более 9 тыс. жителей Владивостока осталось без света из-за аварии. МЧС прогнозирует нарушение электроснабжения в 15 регионах на этой неделе.

О последствиях шторма — в материале «Ъ» «Черное море вышло из берегов».

Лаура Кеффер