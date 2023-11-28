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Коммерсантъ FM
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Более 9 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Очередной инцидент в коммунальном хозяйстве привел к тому, что более 9 тыс. 50 многоквартирных домов в Первомайском районе Владивостока остались без электроснабжения. По сообщению прокуратуры Приморья, авария на линии электропередачи произошла сегодня, 28 ноября, около 10.00 местного времени (3.00 мск).

Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Надзорное ведомство намерено дать оценку «исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии».

Накануне из-за аварии на магистральном трубопроводе теплоснабжения более 6 тыс жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения примерно на восемь часов.

А 9 ноября в одном из микрорайонов столицы Приморья произошло аварийное отключение потребителей от электроэнергии, теплоэнергии и горячего водоснабжения. Тогда, по данным прокуратуры Приморья, без тепла и света осталось более 20 тыс. граждан.

Алексей Чернышев, Владивосток

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