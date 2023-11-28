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МЧС России прогнозирует нарушение электроснабжения в 15 регионах из-за непогоды

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) при МЧС прогнозируют на этой неделе нарушения в работе энергоснабжения из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения осадков местами до 25 мм в 15 регионах России. Об этом сообщил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании министерства, передает пресс-служба института.

Господин Бедило сообщил, что ВНИИ ГОЧС прогнозирует также ограничения транспортного сообщения и вызванные этим сбои в работе систем жизнеобеспечения населения. Непогода ожидается в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, севере Красноярского края и Челябинской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея, Северная Осетия и Крым, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

В ночь на 27 ноября юг России накрыл самый мощный за всю историю наблюдений шторм. Известно о нескольких погибших в результате стихийного бедствия, но нельзя исключать, что этот список неполный. А в Аквариуме-музее Севастополя погибло около 800 пресноводных животных, в том числе более 50 редких видов рыб и черепах. Ураганный ветер оставил без электричества, по данным Минэнерго, почти 2 млн россиян. Шторм привел к остановке работы портов и нарушил отправку основных экспортных грузов, в том числе нефти и зерна. В Гидрометцентре предупредили, что впереди еще два непростых в плане погоды дня.

Подробнее о ликвидации последствий шторма — в материале «Черное море вышло из берегов».

Эрдни Кагалтынов

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