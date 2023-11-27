Черное море вышло из берегов

Самый мощный за всю историю наблюдений шторм накрыл Юг России в ночь на понедельник. Известно о нескольких погибших в результате стихийного бедствия, но нельзя исключать, что этот список неполный. В севастопольском Аквариуме-музее погибли около 800 морских животных, в том числе более 50 редких видов пресноводных рыб и черепах. Ураганный ветер оставил без электричества, по данным Минэнерго, почти 2 млн россиян. Президент РФ Владимир Путин, выслушав доклады о ситуации на Черноморском побережье, поручил Белому дому принять меры по ликвидации последствий ЧП. В Гидрометцентре предупреждают, что впереди еще два непростых в плане погоды дня.

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Штормовую погоду на Юг России принес средиземноморский циклон. Оценивая масштабы бедствия, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил «РИА Новости», что речь идет о самом мощном шторме за всю историю метеорологических наблюдений. В этой связи он напомнил о сильнейшей буре в Балаклаве 14 ноября 1854 года, когда в ходе Крымской войны у побережья затонуло более 30 судов. По словам господина Вильфанд, ночной удар стихии превосходит по масштабу события XIX века.

Циклон пришел на Черноморское побережье из Турции воскресным вечером, 26 ноября. В Крыму скорость ураганного ветра на пике достигала 144 км/ч, отмечают синоптики. В районе Судака затопило трассу Алушта—Судак—Феодосия. Морские волны, высота которых, по словам очевидцев, достигала шести–семи метров, разрушили инфраструктуру десятков пляжей и набережных. Жертвой стихии и собственной беспечности стал 51-летний житель села Морское под Судаком, пришедший полюбоваться на шторм с непозволительно близкого расстояния. Его тело нашли утром в понедельник.

Как сообщили «Ъ» в минздраве РК, на данный момент известно о семи крымчанах, пострадавших из-за непогоды, двое из них были госпитализированы с различными травмами.

В грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа. В Симферополе, который ближе к утру стало засыпать снегом, ветер повалил около 80 деревьев и повредил десятки автомобилей. Ветер и упавшие деревья повредили сотни линий электропередачи и газопроводов, оставив ночью без света и тепла почти полмиллиона домохозяйств. По информации пресс-службы «Крымэнерго», на следующий день непрекращающийся штормовой ветер повторно обрывал часть восстановленных электросетей. Днем 27 ноября без электроснабжения оставались около 400 тыс. человек.

В Минэнерго РФ подсчитали, что всего ураган оставил без электричества 1,9 млн россиян. После полудня в понедельник дома 1,2 млн человек все еще оставались обесточены. Замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил, что полностью восстановить энергоснабжение на Юге России, нарушенное непогодой, удастся за два-три дня.

Глава Крыма Сергей Аксенов отчитался, что все службы мобилизованы и работают над восстановлением инфраструктуры. «Планируется восстановить электричество на всей территории республики за двое суток. Для этого необходимо максимально увеличить количество ремонтных бригад за счет муниципальных предприятий, частных организаций, которые работают в этом же направлении. Идут работы по восстановлению проезжей части затопленных трасс»,— сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Сильнее всего от стихии пострадало западное побережье полуострова.

Вследствие выхода разбушевавшегося моря из берегов в Евпатории и Сакском районе подтопило, по данным МЧС, более 90 жилых и 100 гостевых домов, а также большой участок дороги, связывающий эти населенные пункты. Спасатели эвакуировали оттуда 311 человек, доставив в пункты временного размещения более 70 граждан. В этих районах введен режим чрезвычайной ситуации. Местные власти объявили понедельник нерабочим днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В районе памятника «Затопленным кораблям» в Севастополе смыло гранитную плитку

Фото: Юрий Югансон В районе памятника «Затопленным кораблям» в Севастополе смыло гранитную плитку

Фото: Юрий Югансон

В Севастополе три человека попали в больницу с различными травмами. Мощный ветер повалил 189 деревьев и 3 рекламных щита, повредил кровли 42 домов и обшивки фасадов 5 зданий, а также 42 автомобиля. Без электроэнергии в результате обрыва 74 линий электропередачи остались 2,6 тыс. человек.

По информации МЧС, ночью из берегов вышла река Бельбек, поэтому жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать. Наиболее драматическим событием в Севастополе стала, пожалуй, гибель около 800 морских животных (более 50 редких видов пресноводных рыб и черепах) местного Аквариума-музея, который затопило. Его директор Юрий Кравцов рассказал, что волны снесли вентиляционную систему на крыше и заполнили помещение ледяной морской водой. Сотрудники пытались откачать воду и спасти питомцев, но не смогли. Они оценили ущерб в десятки миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза у берегов Анапы

Фото: Юрий Озаровский, Юрий Озаровский Шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза у берегов Анапы

Фото: Юрий Озаровский, Юрий Озаровский

В Анапском районе сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, который перевозил 2,8 тыс. тонн ячменя. На его борту находится 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта. По данным Росморречфлота, никто из них не пострадал. В Анапе высота волн, по данным мэрии, достигает восьми метров. 27 ноября в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования отменили занятия.

Жителей города просят по возможности оставаться дома и усилить контроль за детьми.

В Ейске в поселке Ясенская Переправа из-за подъема уровня реки эвакуированы 42 жителя. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения. В Краснодаре 26 ноября сильный ветер сорвал кровлю многоквартирного дома, она упала на частные дома. Спасатели уже демонтировали поврежденные конструкции и установили временную защиту от осадков. Улицы столицы Кубани также очистили от поваленных деревьев и заборов. Жителям трех районов восстановили подачу электроэнергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Село Широкая Балка в Краснодарском крае

Фото: Sega Black - Sea Село Широкая Балка в Краснодарском крае

Фото: Sega Black - Sea

В понедельник днем в прокуратуре Краснодарского края «РИА Новости» сообщили, что известно о четырех погибших в результате ЧП. В частности, тело мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске. Ранее во время шторма тело погибшего нашли на территории Сочи. Кроме того, в Керченском проливе погиб моряк.

Ураган спровоцировал сильнейший за 60 лет отлив моря в Геническе (Херсонская область): местами вода ушла на расстояние более 100 метров от привычной береговой линии, сообщили «РИА Новости» очевидцы.

Глава Министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что ведомство приступило к оценке ущерба: «Службами строительного комплекса начато обследование территории, которое после стабилизации погодной ситуации позволит установить количество пострадавших объектов, домов, а также масштаб предстоящей работы по обеспечению функционирования инфраструктуры и объем помощи, которая будет оказана жителям».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин «с утра выслушал доклады о погодных бедствиях». «По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам»,— заявил господин Песков.

Улучшение погоды на Юге России прогнозируется в четверг, сообщил «Интерфаксу» Роман Вильфанд: «Постепенно ветер будет утихать, но все равно еще два дня неспокойная ситуация. Еще и во вторник, и в среду будут сложности, но постепенно, к четвергу, погода успокоится».

Александр Дремлюгин, Симферополь; Татьяна Ручкина, Краснодар