Энергоснабжение в Краснодарском крае и Крыму восстановлено

Энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды в Краснодарском крае и Крыму, полностью восстановлено, сообщило МЧС. По его данным, в Крыму, Севастополе, Донецкой народной республике и Краснодарском крае остаются подтопленными 324 жилых дома.

Как уточняется в пресс-релизе ведомства, в Ростовской области, тоже пострадавшей из-за непогоды, сошла вода, подтопленных населенных пунктов нет. В общей сложности из зон подтоплений Южного федерального округа были эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей.

В ночь на 27 ноября юг России накрыл самый мощный за всю историю наблюдений шторм. Известно о нескольких погибших в результате стихийного бедствия. Ураганный ветер оставил без электричества, по данным Минэнерго, почти 2 млн россиян. МЧС прогнозирует нарушение электроснабжения в 15 регионах на этой неделе.

О ликвидации последствий шторма — в материале «Ъ» «Черное море вышло из берегов».

Лаура Кеффер