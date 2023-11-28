Польша попросила Украину отменить регистрацию фур, возвращающихся в ЕС без груза

Министерство инфраструктуры Польши попросило власти Украины выполнить требования польских перевозчиков. В частности, Киев должен отменить как минимум на двух пограничных пунктах регистрацию большегрузных автомобилей, возвращающихся на территорию Евросоюза (ЕС) без груза.

По данным ведомства, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик вчера, 27 ноября, направил соответствующее письмо вице-премьер-министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову. Одной из причин акции протеста польских перевозчиков является введение украинской стороной системы электронной очереди, которая, по мнению Варшавы, привела к значительному увеличению времени ожидания транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, что «делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний». Кроме того, протестующие убеждены, что новая система «допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши».

«Министр Анджей Адамчик призвал к срочным действиям по выполнению требований польских автоперевозчиков, которые находятся под ответственностью украинской стороны... Министр выразил надежду, что совет министров Украины примет эту просьбу, поскольку это будет акция, направленная на благополучие украинских и польских водителей, перевозчиков и предпринимателей из других отраслей экономики»,— говорится в пресс-релизе польского министерства.

Кроме того, протестующие польские перевозчики требуют восстановления разрешений на международные перевозки. Они были отменены по соглашению между ЕС и Украиной, вступившим в силу с 1 июля 2022 года. Из-за протестов польских водителей с начала ноября три КПП на границе Польши и Украины работают с перебоями. Украинские перевозчики грозят обратиться в суд. Дальнобойщики Словакии, также недовольные послаблениями для украинских дальнобойщиков, пригрозили заблокировать КПП на границе с Украиной.

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Лаура Кеффер