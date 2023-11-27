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Коммерсантъ FM
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Дальнобойщики Словакии пригрозили заблокировать КПП на границе с Украиной

Словацкий союз перевозчиков (UNAS) обратился к Ассоциации перевозчиков Словакии (ESMAD) с предложением заблокировать 1 декабря КПП на переходе Вышне-Немецке—Ужгород. Причина — послабления в системе пересечения границы для украинских дальнобойщиков.

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Преимущества для украинских перевозчиков, согласованные Европейской комиссией в связи с конфликтом на территории Украины, были приняты без какого-либо анализа влияния на транспортные рынки соседних государств»,— сообщил в письме председатель UNAS Станислав Скала (цитата по Teraz).

В тексте сказано, что украинские грузовики перевозят не только гуманитарную и военную помощь, но и коммерческие грузы. Дальнобойщикам с Украины не нужно получать транспортные разрешения и соблюдать другие правила — это «ненормально» и «искажает рынок», указано в письме.

Станислав Скала в обращении к ESMAD указал, что действующие послабления в дальнейшем приведут к потере рабочих мест в сфере перевозок и логистики Словакии. Блокировка КПП на границе с Украиной, по его словам, будет протестом против существующих правил, а также знаком солидарности с польскими перевозчиками.

С 6 ноября на границе Польши начала образовываться очередь из грузовиков — вчера, 26 ноября, их число превысило 2 тыс. Водители требуют восстановления ограничений на работу украинских перевозчиков, которые действовали до начала боевых действий. Послабления для них привели к снижению цен на их услуги, из-за чего европейские перевозчики испытывают проблемы.

16 ноября Союз автоперевозчиков Словакии на час перекрыл КПП «Вышне-Немецке». Станислав Скала заявил, что словацкие перевозчики совместно с польскими коллегами требуют, чтобы Евросоюз вернул отмененную систему выдачи разрешений украинским перевозчикам.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Блокировка до последнего пункта».

Петр Бузлаев

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