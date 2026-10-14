Магнитный подзатыльник

«Все, что происходит с вами прямо сейчас, держится в рабочей памяти — это несколько элементов, буквально четыре-пять, и живут они секунды. Дальше то, что не выброшено сразу, попадает в гиппокамп — структуру в глубине височной доли, которая работает как быстрая запись, связывает воедино место, лица, слова, время, запах и превращает это в след,— говорит доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.— Гиппокамп не архив, он временный носитель с ограниченным объемом. Постоянное хранение в коре, распределенное по всему мозгу. И перенос из одного в другое происходит не в момент события, а позже, преимущественно ночью во время сна». Иными словами, при недосыпе мозг не успевает разгрузить «дневной буфер» — гиппокамп.