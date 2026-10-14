Погода высокой точности

Просмотр прогноза погоды — традиционный утренний ритуал миллионов людей, но метеосводки нужны не только для того, чтобы граждане вооружались зонтами и не мокли под дождем. Сложно найти отрасль экономики, которая бы не зависела от погодных явлений. Метеопрогнозы нужны оперативным и транспортным службам, строителям и аграриям, энергетикам и коммунальщикам.